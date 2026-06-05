Shopping no Grande Recife investe R$ 22 milhões em ampliação e prevê mais de 200 vagas

Shopping Costa Dourada receberá 31 novas operações com previsão de abertura para outubro; expansão deve gerar mais de 200 empregos

Shopping Costa Dourada anunciou a sua maior expsnsão da história, com investimentos na ordem de R$ 22 milhões (Karol Rodrigues/DP Foto)

Com investimentos de R$ 22 milhões, o Shopping Costa Dourada, no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife, anunciou uma ampliação que acrescentará 5,2 mil metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL) ao empreendimento. A expansão, considerada a maior desde a inauguração do centro de compras em 2009, deve ser concluída em outubro e prevê a abertura de 31 novas operações entre lojas e quiosques, incluindo a primeira unidade da Renner no Litoral Sul de Pernambuco.

Entre as operações confirmadas estão uma unidade da rede Habib's, uma nova megaloja da Emanuelle e a requalificação da loja da Tupan, que passará por retrofit. Segundo o Grupo Costa Dourada, a definição das novas marcas levou em consideração pesquisas realizadas com consumidores da região para identificar demandas ainda não atendidas pelo empreendimento.

De acordo com o CEO do grupo, Eduardo Cardoso, a expansão acompanha o crescimento do fluxo de consumidores ao longo dos últimos anos e busca ampliar a oferta de serviços e varejo para os moradores do Litoral Sul e da Mata Sul pernambucana.

Projetada pelo escritório André Sá & Francisco Mota Arquitetos, a intervenção representa a terceira ampliação do shopping desde sua abertura. A expectativa da empresa é fortalecer o empreendimento como polo regional de compras e lazer para uma área de influência estimada em mais de 2,5 milhões de pessoas.



Nova estrutura

O shopping ganhará uma nova praça de eventos com 740 metros quadrados de área coberta. O espaço foi projetado para receber eventos comerciais, shows, apresentações culturais, exposições e feiras. O projeto da praça também inclui novo paisagismo interno, iluminação em LED, lounges de convivência e sistema de som de alta performance.

A expansão se integra ainda à Arena Costa Dourada, área multifuncional, com academia Selfit, pista de cooper externa, operações de alimentação, parque infantil, pet place, além de espaço para promoção de eventos. Além disso, a expansão também incluiu o lançamento da modalidade de quiosque vertical, que segue uma nova tendência no varejo.

O CEO do Grupo Costa Dourada, Eduardo Cardoso (crédito: Karol Rodrigues/DP Foto)

Impacto local

A ampliação também deverá refletir no mercado de trabalho da região. Segundo o Grupo Costa Dourada, a obra deve mobilizar cerca de 90 trabalhadores, enquanto a operação das novas lojas poderá resultar na criação de mais de 200 vagas diretas após a inauguração.

Com a entrega prevista para outubro, o shopping passará a reunir 175 operações comerciais. De acordo com dados do empreendimento, a circulação anual supera 6 milhões de visitantes.