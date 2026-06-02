Neoenergia Pernambuco anuncia investimentos de R$ 2,5 milhões para operação de São João

Ações integram uma área de mais de 950 quilômetros de rede, em 22 subestações

Distribuidora irá dobrar o número de profissionais em campo nos principais polos juninos (Foto: Divulgação/Neoenergia Pernambuco)

A Neoenergia Pernambuco anunciou, nesta terça-feira (2), um pacote de investimentos que serão direcionados à operação do São João 2026. Ao todo, foram destinados mais de R$ 2,5 milhões para ações preventivas na rede de energia.

O plano de investimentos operacionais abrangeu intervenções nos principais polos juninos de Pernambuco, com a execução de um conjunto estruturado de medidas para garantir o suprimento de energia diante do aumento expressivo de demanda típico do período.

Entre as iniciativas, a distribuidora realizou intervenções nos principais polos do São João do estado. As ações integram uma área de mais de 950 quilômetros de rede e em 22 subestações, além de 517 manutenções programadas.

Além das ações operacionais, a distribuidora lançou ainda uma campanha de conscientização sobre segurança elétrica com a participação do cantor Alceu Valença, que assina uma música com orientações ao público para prevenir acidentes durante os festejos juninos.

“Diante da tradição do período junino e da sua relevância para a população, estruturamos um plano minucioso de manutenção preventiva. O objetivo é preparar o sistema para o aumento no fluxo de pessoas, especialmente no interior, garantindo não apenas a continuidade do fornecimento, mas a segurança de todos”, afirmou o superintendente operacional da Neoenergia Pernambuco, Pablo Andrade.

Em Caruaru, no Agreste, foram instalados cinco transformadores provisórios no Pátio de Eventos e no Alto do Moura, ampliando a capacidade do sistema para atender ao grande público esperado.

Já Gravatá, a distribuidora substituiu transformadores antigos por equipamentos mais potentes, reforçando a rede diante do aumento sazonal de consumo.

Já em municípios como Petrolina, Arcoverde, Carpina, Serra Talhada e Limoeiro, foram realizadas diversas intervenções na rede de distribuição para evitar interrupções durante o feriadão.

O plano inclui ainda a mobilização de quatro subestações móveis, posicionadas em pontos estratégicos para atendimento emergencial, prontas para entrar em operação em caso de necessidade.

Além disso, para garantir agilidade nas ocorrências, a distribuidora irá dobrar o número de profissionais em campo nos principais polos juninos.

A campanha também utiliza a música como instrumento para conscientizar a população sobre os cuidados necessários durante as festas juninas. A música da campanha está disponível nas plataformas de streaming e nas redes sociais da Neoenergia.

A Neoenergia Pernambuco reforça ainda a importância de que todos colaborem para um São João seguro, evitando práticas que possam colocar vidas em risco.

Confira as orientações:

Não faça ligações clandestinas;

Não solte fogos de artifício próximo à rede elétrica;

Mantenha distância de fios e cabos e, ao identificar qualquer situação irregular, entre em contato imediatamente com a distribuidora através dos canais oficiais de atendimento.

Não pendure cordões de luz ou bandeiras em postes ou estruturas da rede elétrica;

Não acenda fogueira embaixo da rede elétrica.

