Neoenergia amplia descontos para clientes que trocarem latinhas por créditos na conta de luz

Consumidor pode receber desconto na conta de energia com a entrega de 10 latinhas de alumínio por meio do Projeto Vale Luz Pernambuco

Conta de energia elétrica ilustrativa (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Os clientes da Neoenergia Pernambuco que participam do Projeto Vale Luz terão uma oportunidade de aumentar os descontos na conta de energia durante esta semana. Entre esta segunda-feira (1º) e o próximo domingo (7), a distribuidora realizará uma campanha especial que amplia os créditos concedidos pela troca de latinhas de alumínio recicladas.



Nas máquinas inteligentes do programa, cada latinha passará a gerar R$ 0,20 de crédito na fatura de energia. Com isso, a entrega de dez unidades poderá render R$ 2 de desconto ao consumidor.

Já nos pontos tradicionais de arrecadação do Vale Luz, o valor do benefício será ampliado em 50%. Durante o período da campanha, cada latinha valerá R$ 0,15 em créditos para abatimento na conta de luz.



A iniciativa integra o Programa de Eficiência Energética (PEE) da Neoenergia, regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Além de utilizar os créditos para reduzir o valor da própria conta de energia, os participantes também podem destinar os recursos acumulados a instituições sem fins lucrativos cadastradas no programa. A doação pode ser feita diretamente nas máquinas de coleta.

“Queremos estimular a população a perceber que pequenas atitudes podem gerar impactos positivos imediatos, tanto para o bolso quanto para o meio ambiente. A reciclagem correta ajuda na preservação ambiental, fortalece a economia circular e ainda pode reduzir o valor da conta de energia”, destaca Daniel Sarmento, gerente de Eficiência Energética da Neoenergia.

De acordo com a Neoenergia, a previsão é de ampliar o engajamento da população com práticas sustentáveis durante a Semana do Meio Ambiente. A ideia é incentivar o descarte correto de resíduos e reforçar a importância da participação coletiva na construção de cidades mais limpas e conscientes.

Pontos de coleta

Contêiner Várzea

Horário de funcionamento: de segunda a sexta das 9h às 18h e sábado das 8h às 12h (exceto feriado)

Endereço: R. João Francisco Lisboa, 385 - Várzea, Recife - PE, 50741-100

Ponto de Referência: Ao lado do Hub Plural

Contêiner Jaqueira

Horário de funcionamento: de terça a domingo das 7h às 19h (exceto feriado)

Endereço: Praça Souto filho, s/n, Jaqueira - Recife

Ponto de Referência: Praça do Cachorro

Contêiner Madalena

Horário de funcionamento: de segunda a sexta das 8h às 17h e sábado das 8h às 12h

Endereço: Rua Real da Torre, s/n, - Madalena, Recife

Ponto de Referência: Praça da Madalena em frente ao Mercado da Madalena

Tenda Imbiribeira

Horário de funcionamento: de segunda a sexta das 8h às 16h e sábado das 8h às 12h

Endereço: Rua Srg. Silvio Delmar Holembach, 200 - Imbiribeira - Recife

Ponto de Referência: EREM São Francisco

Ecoponto Limoeiro

Horário de funcionamento: de segunda a sexta das 8h às 17h e sábado de 8h às 12h (exceto feriado)

Endereço: PE 50 Juá, Limoeiro

Ponto de referência: No Hipermercado Cordeiro

Autoatendimento

Casa Zero

Horário de funcionamento: de segunda a sexta das 9h30 às 17h30 (exceto feriado)

Endereço: Rua do Bom Jesus, 227 – Recife Antigo, Recife

Ponto de Referência: Espaço Neoenergia na Casa Zero

Shopping Guararapes

Horário de funcionamento: de acordo com o horário do shopping

Endereço: Av. Barreto de Menezes 800, Jaboatão dos Guararapes, PE

Local: entrada D

Ferreira Costa – Imbiribeira

Horário de funcionamento: De acordo com o horário da loja