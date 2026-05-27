Copa do Mundo: evento pode levar quase 100 milhões de brasileiros às compras, aponta pesquisa

Levantamento revela que 60% dos consumidores brasileiros devem fazer compras de produtos ou serviços para a Copa de 2026

Segundo o levantemento, o uniforme do torcedor é prioridade para 61% dos consumidores, que planejam comprar camisas oficiais ou temáticas, além de adereços como bandeiras e cornetas (42%) (Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil)

A Copa do Mundo de 2026 deve aquecer o mercado de varejo e levar 99,2 milhões de brasileiros às compras. De acordo com o estudo, 60% dos consumidores devem fazer compras de produtos ou serviços para a Copa deste ano.

O levantamento foi realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) em parceria com a Offerwise Pesquisas. No geral, o gasto médio estimado por consumidor está em R$ 619,00, entre as classes A e B, o valor sobe para R$ 784,00.

Em relação às formas de pagamento, o Pix aparece como a principal forma de pagamento (57%), em um cenário onde 90% dos torcedores pretendem realizar suas compras à vista.

Itens mais procurados

De acordo com a pesquisa, os itens mais procurados para consumo serão bebidas não alcoólicas (68%), petiscos (62%), carnes para churrasco (60%) e cervejas (59%).

O uniforme do torcedor é prioridade para 61% dos consumidores, que planejam comprar camisas oficiais ou temáticas, além de adereços como bandeiras e cornetas (42%).

De acordo com a pesquisa, para o varejo, a Copa do Mundo funciona como um “segundo Natal” fora de época. O varejo físico continua sendo o destino para itens de consumo imediato, com 89% de preferência, especialmente em supermercados (70%) e lojas de bairro (33%).

Já 67% farão as compras pela internet, sendo que 51% farão suas compras em aplicativos de entrega e 42% em lojas online.

Experiência do torcedor

Para a Americanas, gigante no varejo nacional, a época do Mundial de Futebol é uma oportunidade para explorar não apenas os jogos, mas toda a experiência do torcedor. Diante disso, segundo a Head Comercial da Americanas, Mariana Figueiredo, a estratégia da empresa também foca na variedade de itens que estão presentes em momentos de encontro e celebração.

“Vemos um grande engajamento dos consumidores com a competição e uma forte demanda por produtos relacionados à experiência de torcer e acompanhar os jogos. Por isso, ampliamos nosso sortimento para consolidar a Americanas como um destino completo para a Copa, reunindo desde snacks, bebidas e eletroportáteis até acessórios de torcida, moda temática e figurinhas”, detalha.

De acordo com Mariana Figueiredo, o Nordeste é uma região estratégica e de relevância para a operação nacional. Até o momento, já foram comercializadas mais de 7,5 milhões de unidades de figurinhas na região, com destaque para Pernambuco e Bahia.

Apenas em Pernambuco, foram vendidas mais de 1,9 milhão de unidades de figurinhas, ocupando o terceiro lugar do ranking de vendas da categoria na varejista, atrás apenas de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Em relação aos artigos de torcida, os dois estados também se destacam nas vendas. Os artigos mais procurados são os itens exclusivos Festive Arco Brasil, Buzina de Mão e Bandeira.