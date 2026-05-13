Pesquisa mostra vendas do varejo superando nível pré-pandemia em 12,5% em março, aponta IBGE

Apenas móveis e eletrodomésticos, vestuário e calçados e livros e papelaria operam abaixo do nível pré-covid

As vendas dos supermercados brasileiros recuaram 2% no mês de abril na comparação com março, segundo dados divulgados pela Associação Brasileira de Supermercados (Honório Moreira/OIMP/D.A Press/Arquivo)

O volume de vendas do varejo chegou a março em patamar 12,5% acima do nível de fevereiro de 2020, no pré-pandemia. No varejo ampliado - que inclui as atividades de veículos, material de construção e atacado alimentício -, as vendas operam 8,2% acima do pré-pandemia. Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio divulgados nesta quarta-feira, 13, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os segmentos de artigos farmacêuticos, supermercados, veículos, combustíveis, material de construção, equipamentos para informática e comunicação e outros artigos de uso pessoal e doméstico estão operando acima do patamar pré-crise sanitária. De acordo com o IBGE, apenas móveis e eletrodomésticos, vestuário e calçados e livros e papelaria operam abaixo do nível pré-covid.

O segmento de artigos farmacêuticos opera em patamar 44,9% acima do pré-crise sanitária; combustíveis e lubrificantes, 14,9% acima; veículos, 13,6% acima; supermercados, 13,5% acima; material de construção, 9,4% acima; equipamentos de informática e comunicação, 0,8% acima; e outros artigos de uso pessoal e doméstico, 0,2% acima. Os móveis e eletrodomésticos estão 0,1% abaixo do nível de fevereiro de 2020; tecidos, vestuário e calçados, 18% abaixo; e livros e papelaria, 46,5% abaixo.

