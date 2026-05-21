IR 2026: instituições de ensino realizam mutirões para ajudar quem ainda não declarou no Recife

Saiba em quais locais serão realizados mutirões de auxílio à declaração do Imposto de Renda

Prazo para a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física vai até o dia 29 de maio (Foto: Bruno Peres/Agência Brasil)

Na reta final para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2026, instituições de ensino do Recife estão realizando atendimento especial para quem ainda não fez o processo. O prazo se encerra no dia 29 de maio para pessoas físicas e no dia 31 de maio para microempreendedores individuais (MEIs).

O Núcleo de Apoio Fiscal (NAF) do Centro Universitário Estácio Recife realiza, no próximo sábado (23), das 9h às 12h, um plantão extra gratuito para atender os contribuintes. A iniciativa busca auxiliar quem ainda precisa organizar documentos, tirar dúvidas ou corrigir inconsistências para evitar problemas como multas, pendências no CPF e retenção na malha fina.

Além do atendimento especial aos sábados, o NAF Estácio Recife está funcionando às segundas-feiras, das 9h às 18h, e às terças e sextas-feiras, das 9h às 14h. De acordo com a instituição, a demanda cresce principalmente nos dias finais.

O núcleo oferece suporte completo aos contribuintes, incluindo auxílio no preenchimento da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), regularização de CPF, orientações para quem caiu na malha fina e correções em declarações já enviadas.

Os atendimentos são realizados por ordem de chegada.

A iniciativa faz parte das atividades de extensão da Estácio Recife, promovendo aprendizado prático aos estudantes e o serviço à população. Para mais informações, o contato pode ser feito pelo e-mail [email protected]. O Centro Universitário Estácio Recife está localizado na Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, no bairro da Madalena.

Um mutirão de atendimento gratuito para pessoas físicas e para Microempreendedores Individuais (MEIs) acontece também no Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) do UniFBV. O NAF terá atendimento na próxima quinta-feira (28), das 13h30 às 18h.

Há também a prestação do serviço no Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) do Centro Universitário Tiradentes - UNIT, na Imbiribeira, ao lado do Geraldão, nas terças, das 18h30 às 20h, nas quartas, das 9h às 11h e das 18h30 às 20h00 e nas quintas, das 19h às 20h30.

Os agendamentos devem ser feitos pelo telefone: (81) 98689.0460 ou através do Instagram. Na instituição, as atividades são realizadas por alunos dos cursos de Administração e de Direito e supervisionadas por professores.