Rede de brechós abre unidade no Recife com vagas CLT na escala 5x2

Empresa afirma que todas as contratações serão feitas com carteira assinada

Vagas abertas incluem cargos de gerente, subgerente, vendedores e auxiliares de produção (Foto: Divulgação/Lojas Humana)

A rede de brechós Lojas Humana inicia operação no Recife com mais de 20 vagas de emprego formal. As contratações serão em regime CLT e incluem a adoção da escala 5x2, modelo ainda pouco comum no varejo e apresentado pela empresa como diferencial para atração e valorização de trabalhadores.

A chegada ao Recife integra a atuação da Humana Brasil, organização ligada ao segmento de reutilização têxtil e moda sustentável, que já possui unidades em outros estados do país. A operação na capital pernambucana será desenvolvida em parceria com o projeto Repense Reuse, iniciativa presente na Bahia, Pernambuco, Sergipe e Distrito Federal.

Segundo a empresa, a expansão acompanha o crescimento do consumo de moda de segunda mão e de práticas ligadas à sustentabilidade e reaproveitamento de materiais. Além da abertura de empregos, a expectativa é fortalecer o comércio local e ampliar o acesso da população a produtos de menor custo.

“A chegada das Lojas Humana ao Recife representa mais do que a abertura de novos pontos de venda. Estamos falando de geração de empregos formais, fortalecimento da economia circular e ampliação do acesso da população a uma moda sustentável e acessível”, afirma Ivanir Matos, gerente-geral do Repense Reuse.

As vagas abertas incluem cargos de gerente, subgerente, vendedores e auxiliares de produção. Para as funções de liderança, é exigida experiência prévia. Já para vendedores e auxiliares, a seleção não exige experiência profissional anterior, o que amplia o acesso ao primeiro emprego e à recolocação no mercado de trabalho.

A empresa afirma que todas as contratações serão feitas com carteira assinada e exigência mínima de ensino médio completo.

Outro ponto destacado pela operação é a adoção da escala 5x2 sem redução salarial. O modelo, segundo a empresa, busca oferecer maior equilíbrio entre produtividade e qualidade de vida dos funcionários.

Vagas abertas nas Lojas Humana Recife

1 gerente

1 subgerente

16 vendedores(as) de loja

1 vendedor(a) externo

2 auxiliares de produção



Requisitos



Ensino médio completo

Experiência obrigatória para gerente e subgerente

Não é necessário experiência para vendedores e auxiliares



O envio dos currículos deve ser feito até 30 de maio para o endereço [email protected], com o assunto "título da vaga + cidade".