Banco do Nordeste tem alta de 43% no lucro no primeiro trimestre de 2026

A trajetória de crescimento foi impulsionada pelos programas de microcrédito urbano e rural. Entre janeiro e março, foram contratados cerca de R$ 6 bilhões em 1,1 milhão de operações, alta de 13,5% na comparação anual (Foto: Amanda Menezes/Divulgação)

O Banco do Nordeste (BNB) registrou lucro líquido de R$ 488 milhões no primeiro trimestre de 2026 e cresceu 43% em relação ao mesmo período do ano anterior. O resultado operacional do banco somou R$ 878,3 milhões, com alta de 21,8%. No período, foram contratados R$ 11,5 bilhões em crédito, distribuídos em 1,2 milhão de operações. Os desembolsos totais atingiram R$ 12,5 bilhões, com avanço de 3,2% no ano

Segundo a Instituição, o desempenho foi impulsionado pela expansão da carteira de crédito e pelo aumento das receitas com prestação de serviços. A carteira de crédito alcançou R$ 181,4 bilhões no trimestre, avanço de 12,4% em relação ao mesmo período de 2025. De acordo com a direção da instituição, está associado ao aprimoramento dos processos de concessão e à ampliação do acesso ao financiamento.

“Os resultados alcançados no primeiro trimestre evidenciam o avanço da eficiência operacional do Banco, com ganhos de produtividade e melhor alocação de recursos, refletidos diretamente nos resultados alcançados. Ao mesmo tempo, traduz o compromisso da administração com a execução das políticas públicas do Governo Federal, sob a liderança do presidente Lula, e com o cumprimento de sua missão institucional de impulsionar a atividade produtiva regional e promover o desenvolvimento econômico e social de forma sustentável. Esses avanços também se traduzem na ampliação dos negócios e na melhoria contínua do atendimento aos clientes, contribuindo para a qualidade de vida da população”, afirma o presidente do Banco, Paulo Câmara.

A trajetória de crescimento foi impulsionada pelos programas de microcrédito urbano e rural. Entre janeiro e março, foram contratados cerca de R$ 6 bilhões em 1,1 milhão de operações, alta de 13,5% na comparação anual.

O programa Crediamigo movimentou R$ 3,2 bilhões (+3,6%), enquanto o Agroamigo alcançou R$ 2,4 bilhões, com crescimento expressivo de 29,8%. Os números refletem o foco da instituição junto a micro e pequenos empreendedores na sua área de atuação.

