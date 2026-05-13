Feira de Empregabilidade no Recife oferece cerca de 500 vagas de estágio e emprego

No Centro Universitário UniFBV Wyden, no Recife, a Feira de Empregabilidade Wyden contará com a participação de cerca de 20 empresas, que disponibilizam cerca de 500 vagas para estudantes e a comunidade local (Foto: Divulgação/Wyden )

O Centro Universitário Wyden realiza entre os dias 18 e 22, a Feira de Empregabilidade 2026. Durante a semana, unidades de várias regiões do país oferecerão oportunidades de conexão com o mercado para estudantes, egressos e a comunidade em geral.

A feira de empregabilidade será realizada em 13 unidades da Wyden, com a participação de aproximadamente?100?empresas parceiras e a oferta de cerca de 7.500 vagas de emprego e estágio.

A programação presencial inclui processos seletivos, cadastramento de currículos, palestras com especialistas, oficinas práticas e orientações de carreira, ampliando as chances de empregabilidade dos participantes. A feira terá atividades distribuídas em turnos diferentes para aumentar o acesso ao público. Além das oportunidades profissionais, os participantes também terão suporte para construção de currículos e preparação para entrevistas.

No Centro Universitário UniFBV Wyden, no Recife, a Feira de Empregabilidade Wyden contará com a participação de cerca de 20 empresas, que disponibilizam cerca de 500 vagas para estudantes e a comunidade local. Na unidade, a programação, que acontecerá na quarta-feira, dia 20, inclui palestras, oficinas de como elaborar o currículo, workshops e stand de fotos profissionais.



De acordo com o gestor da unidade, Elder Maranhão, a expectativa é de grande adesão do público local. “A feira representa uma oportunidade concreta de aproximação entre nossos alunos e o mercado da região. Além de facilitar o acesso às vagas, conseguimos preparar melhor os participantes para os desafios dos processos seletivos”, destaca.

A Feira de Empregabilidade Wyden integra um conjunto de iniciativas voltadas à empregabilidade e ao fortalecimento da relação entre educação e mercado de trabalho, contribuindo para a formação de profissionais mais preparados para os desafios contemporâneos. As incrições estão disponíveis no link.

Serviço

Evento: Feira de Empregabilidade Wyden 2026

Data: 20 de maio de 2026

Horário: Das 17h às 21h

Local: Rua Jean Emile Favre, 422, Imbiribeira

Entrada: Gratuita

