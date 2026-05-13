Comércio varejista em Pernambuco teve segunda maior queda do país em março

Na comparação com o ano passado, o estado cresceu 17,3% no varejo ampliado em relação a março de 2025

Apesar da queda no período, na comparação com o ano passado, o estado teve alta de 17,3% em relação a março de 2025 no varejo ampliado (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O comércio varejista em Pernambuco registrou a segunda maior queda do país em março. Com recuo de 2% em relação ao mês anterior, o estado ficou atrás apenas da Bahia, que teve queda de 2,2% na variação mensal do mês de março na série com ajuste sazonal. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (13) na Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo o IBGE, no comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, peças e materiais de construção, a variação entre fevereiro e março deste ano obteve resultados negativos em dez das 27 Unidades da Federação. A maior queda, de 2,1%, foi em Pernambuco, seguido pelo Mato Grosso do Sul (1,2%) e Bahia, com recuo de 1%.

Apesar da queda no período, na comparação com o ano passado, o estado teve alta de 17,3% em relação a março de 2025 no varejo ampliado.

Comparação com ajuste sazonal

No comércio varejista, a variação da receita em comparação com o mês anterior, com ajuste sazonal, foi negativa em março, com recuo de -0,6%, revertendo o crescimento de 1,6% observado em fevereiro.

Já em relação a março de 2025, a receita cresceu 18,6%, resultado 6,2 pontos percentuais superior ao verificado na comparação entre fevereiro deste ano e do ano passado.

No acumulado do ano, a variação chegou a 16,1%, enquanto a variação acumulada em 12 meses passou de 7,2% para 8,4%. No comércio varejista ampliado, o estado ficou estável na comparação com o mês imediatamente anterior, após crescimento de 3,2% em fevereiro.

Na variação mensal em relação a março do ano anterior, o segmento atingiu crescimento de 21,1%, crescimento expressivo em relação aos 7,9% registrados em fevereiro. No acumulado do ano, a taxa passou de 10% para 13,8%, enquanto no acumulado de 12 meses avançou de 4,7% para 6,7% em comparação aos 12 meses anteriores.