Pernambuco cria 3,2 mil empregos com carteira assinada em março

Com o resultado, o estado ocupa a 4ª posição na geração de empregos no Nordeste e a 16ª colocação no país (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Influenciado pelos setores de Serviços e Construção Civil, Pernambuco registrou abertura de 3.287 empregos formais em março de 2026. Os dados são do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego nesta quarta-feira (29).

Quando comparado com o mesmo período do ano passado, o estado registrou variação de 210%. Em março de 2024, o estado havia criado 2.990 postos de trabalho. O aumento de postos de trabalho reflete a recuperação e o crescimento do mercado de trabalho em 2026.

O saldo foi puxado pelos setores de Serviços e Construção Civil. O primeiro, foi responsável pela geração de 5.900 vagas, e o segundo registrou saldo de 2.489 empregos. Já o setor do Comércio também apresentou resultado positivo, com 1.198 postos de trabalho.

“Estamos trabalhando incansavelmente para colocar Pernambuco em destaque no desenvolvimento econômico, com geração de emprego e renda. Muitas obras já foram entregues e muitas estão em andamento, como habitação, estradas e creches. O resultado mostra que estamos no caminho certo para garantir mais qualidade de vida para nosso povo”, destacou a governadora Raquel Lyra.

O estado soma 5.897 empregos formais no acumulado do ano. Quando comparado ao mesmo período de 2025, quando o saldo foi 2.786 vagas, o número cresceu mais do que o dobro. Com o resultado, o estado ocupa a 4ª posição na geração de empregos no Nordeste e a 16ª colocação no país.

Recife gera 3.633 contratações em março

Acompanhando a tendência de aquecimento do mercado de trabalho, o Recife gerou 3.633 contratações em março, ficando acima do desempenho no estado. O saldo representa o melhor resultado para o período desde 2020. No primeiro trimestre, a capital pernambucana somou 5.018 empregos formais.

Na capital pernambucana o resultado também foi puxado pelo setor de Serviços, responsável por 2.767 vagas. No setor, se destacaram as atividades de informação, comunicação e serviços profissionais e administrativos (1.248), além da administração pública, educação e saúde (980).

Em segundo lugar, também se destaca a Construção Civil, com saldo de 903 empregos. Já o Comércio registrou alta de 103.

“O Caged confirma, por mais um mês, saldo positivo de empregos formais no Recife, indicando confiança do setor privado no ambiente de negócios local. Esse grande volume se deve ao maior ciclo de investimentos públicos promovidos pela Prefeitura nos últimos anos, aliado ao bom momento vivido pelo setor imobiliário, sobretudo após a sanção da nova Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, que permitirá lançar um grande estoque de imóveis neste ano comparado ao lançado no mercado nos últimos anos”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico do Recife, Felipe Matos.