Conta de luz mais cara: veja dicas para economizar com bandeira amarela

A partir de 1º de maio bandeira tarifária será amarela; Neoenergia Pernambuco orienta clientes sobre como economizar e reduzir impacto na conta

Conta de luz (Arquivo/Agência Brasil)

A partir de 1º de maio, a bandeira tarifária amarela entra em vigor por todo o país e aumenta o valor da energia. A mudança foi anunciada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e representa um acréscimo de R$1,885 a cada 100 kWh consumidos.

Com o novo cenário, a Neoenergia Pernambuco reforça a importância do consumo consciente de energia para evitar impactos no orçamento das famílias pernambucanas.

A distribuidora destaca que pequenas mudanças de hábito podem gerar economia significativa na conta de luz.

Confira algumas orientações:



Ar-condicionado e ventilador

Manter a temperatura entre 23ºC e 25ºC e utilizar o desligamento automático durante a madrugada ajuda a reduzir o consumo. Aparelhos com tecnologia Inverter são mais eficientes por evitarem picos de energia. A limpeza dos filtros a cada duas semanas também contribui para o bom funcionamento.

Modelos Split com tecnologia Inverter podem ser até 60% mais econômicos. A escolha correta da potência e a instalação adequada também influenciam no desempenho. Após o resfriamento do ambiente, o uso de ventiladores de teto pode auxiliar na manutenção do conforto com menor gasto.

Chuveiro elétrico

A posição “verão” pode reduzir o consumo em até 30%. Banhos mais curtos e o hábito de desligar o chuveiro durante o ensaboamento também ajudam na economia. A Neoenergia orienta o uso de resistências originais para garantir segurança e eficiência. O aquecimento solar é uma alternativa mais econômica sempre que possível.

Geladeiras

Manter a borracha de vedação em bom estado e evitar armazenar alimentos quentes são medidas importantes para reduzir o consumo. O eletrodoméstico deve ficar afastado da parede, com pelo menos 10 centímetros de distância. Evitar aberturas frequentes também contribui para maior eficiência.

Iluminação

Aproveitar a luz natural e manter janelas abertas reduz a necessidade de iluminação artificial. Apagar lâmpadas em ambientes desocupados e optar por lâmpadas de LED pode gerar economia de até 40%. Além disso, os modelos LED possuem maior durabilidade e menor impacto ambiental.

A Neoenergia Pernambuco reforça que o consumo consciente de energia é essencial em períodos de bandeira amarela, contribuindo para o equilíbrio do sistema elétrico e para a redução da conta de luz dos consumidores

Bandeira amarela

A adoção da bandeira amarela ocorre devido à redução das chuvas, característica do período de transição para a estação seca. A condição afeta os níveis dos reservatórios e reduz a capacidade de geração das hidrelétricas, aumentando a necessidade de acionamento de usinas termelétricas, cuja produção tem custo mais elevado.