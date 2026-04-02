Confira as praias próprias para o banho no litoral de Pernambuco neste feriadão, segundo CPRH

Olinda voltou a ter praia própria para o banho no boletim atualizado da CPRH para a semana do feriadão da Semana Santa em Pernambuco

Praia de Carneiros, em Tamandaré (Foto: Reprodução/MPPE)

Para quem vai aproveitar o feriadão no litoral, e não no interior, o boletim atualizado de balneabilidade da Agência Pernambucana de Meio Ambiente (CPRH) pode servir de guia na hora de escolher uma praia.

Das 27 localidades analisadas ao longo do litoral de Pernambuco, 17 foram aprovadas. Dentre essas, a novidade, em relação às semanas anteriores, é a inclusão da Praia do Bairro Novo, em Olinda.

O municípios apresentava todas as suas quatro praias reprovadas nas análises. O boletim de balneabilidade desta semana traz o trecho da Avenida Marcos Freire, em frente ao antigo Quartel da PE, como própria.

Mesmo assim, Olinda ainda segue como o municípios com mais praias impróprias: 3.

Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinhos, com 2, vêm a seguir.



Itamaracá, Paulista e Recife completam a lista de 10 com uma praia imprópria cada.

Saiba como é feita a classificação de balneabilidade:



A amostragem é feita semanalmente, em local com 1 metro de profundidade, o mais utilizado para recreação.



Conforme a CPRH, a classificação das praias é baseada no que estabelece a Resolução Comana n.º 274/00, que define padrões de qualidade da água destinada à balneabilidade.



O critério de enquadramento baseia-se nas concentrações de coliformes termotolerantes em um conjunto de amostras de cinco semanas consecutivas ou em cinco amostragens com intervalo mínimo de 24 horas entre elas.



Águas salinas destinadas à recreação de contato primário podem ser classificadas na categoria Própria (quando 80% ou mais das amostras obtidas apresentarem no máximo 1.000 coliformes termotolerantes por 100mL de amostra) e Imprópria (quando não for atendido o critério para águas próprias ou apresentar mais de 2.500 coliformes termotolerantes na última amostragem).



Confira a classificação das 27 praias avaliadas pela CPRH:



IMPRÓPRIA



Praia de Jaguaribe, em frente à Rua Santina de Barros. Itamaracá



Praia do Janga, em frente à Rua Cláudio S. Bastos Nº 190 (Cond. Roberto Barbosa). Paulista



Praia de Rio Doce, em frente à Rua Paulo N. Queiroz, próximo à foz do Rio Doce. Olinda



Praia do Carmo, em frente à Praça João Pessoa, por trás dos CORREIOS. Olinda



Praia dos Milagres, em frente à Praça dos Milagres. Olinda



Praia do Pina, em frente à Rua Com. Morais com Eng. Antônio de Góes (Cassino Americano). Recife



Praia de Candeias, em frente à Av. Bernardo V. de Melo Nº 6476 – Restaurante Candelária. Jaboatão dos Guararapes



Praia de Barra de Jangadas, em frente ao Nº 10800 (antiga Marina dos Mares). Jaboatão dos Guararapes



Praia de Suape, praia de Suape, 6. Cabo de Sto Agostinho



Praia de Gaibú, em frente à Avenida Laura Cavalcanti (Centro de Turismo). Cabo de Sto Agostinho



PRÓPRIA

Praia de Pilar, em frente à Igreja do Pilar. Itamaracá



Praia do Forte, em frente ao Forte Orange. Itamaracá



Praia do Capitão (Mangue Seco), acesso pela PE-014 Igarassu



Praia de Maria Farinha, em frente ao Cabanga Iate Clube. Paulista



Praia do Janga, em frente à Rua Betânia. Paulista



Praia de Bairro Novo, em frente à Av. Ministro Marcos Freire Nº 2039 (Antigo Quartel da PE) Olinda



Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem Nº 2840 – Posto 8 (Padaria Boa Viagem). Recife



Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem Nº 6958 – Posto 15. Recife



Praia de Piedade, em frente à Avenida Beira Mar Nº 606 (Hospital da Aeronáutica) Jaboatão dos Guararapes



Praia de Candeias, em frente à Av. Bernardo V. de Melo Nº 5422 (Conj. Residencial Candeias II). Jaboatão dos Guararapes



Praia de Enseada dos Corais, em frente ao Canal do Boto Cabo de Sto. Agostinho



Praia de Porto de Galinhas, em frente à R. Esperança, Escola Manuel L. C. Uchoa. Ipojuca Própria



Praia de Ponta de Serrambi, no Pontal – Quadra 01-01, Lote 01-01. Ipojuca Própria



Praia dos Carneiros, em frente ao Condomínio Pontal dos Carneiros. Tamandaré Própria



Praia de Tamandaré, em frente ao Hotel Marinas de Tamandaré. Tamandaré Própria



Praia de Tamandaré, em frente à Rua Nilo Gouveia Filho, em frente à estátua. Tamandaré Própria



Praia de São José da C. Grande, em frente a R. da Matriz esquina c/ R. João Francisco Melo. São José da C. Grande Própria