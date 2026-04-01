Lula, sobre baratear diesel: governo vai 'brigar' para isso e fará 'todo e qualquer sacrifício'

O presidente afirmou que o Brasil importa 30% do diesel que consome, o que contribui para o impacto da alta internacional no mercado interno

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (Ricardo Stuckert / PR)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), criticou novamente a escalada dos conflitos entre Estados Unidos Irã e Israel nesta quarta-feira, 1, em entrevista ao canal cearense TV Cidade. "Os EUA se meteram a fazer uma guerra desnecessária no Irã, alegando que o Irã estava tentando fazer arma nuclear, o que é mentira", afirmou o petista.

Lula disse os combates decorrem de divergências políticas que, na avaliação dele, não precisariam evoluir para uma guerra. Ele relembrou que, diante da situação, o Irã bloqueou rotas importantes, o que tem provocado falta de diesel e "elevação dos preços do combustível no mundo todo".

O presidente afirmou que o Brasil importa 30% do diesel que consome, o que contribui para o impacto da alta internacional no mercado interno.

Em relação aos preços, Lula reiterou que o governo federal adotou medidas para conter reajustes, incluindo a redução de PIS/Cofins equivalente a cerca de R$ 0,32 por litro de diesel, com o objetivo de evitar aumentos por parte da Petrobrás.

Segundo ele, também houve articulação com governadores para que não elevem o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o combustível.

"Mas o que acontece? Tem gente de má-fé neste país que está aumentando preço mesmo assim. Então nós estamos com a Polícia Federal, com os Procons dos Estados, fiscalizando tudo. Porque nós vamos ter que colocar alguém na cadeia", disse o presidente da República. "A minha ordem é fiscalizar estrada, posto de gasolina e distribuidora."

Lula afirmou ainda que o governo pretende adotar todas as medidas necessárias para conter o aumento do diesel, dizendo que "vai brigar" para evitar reajustes e que fará "todo e qualquer sacrifício" nesse sentido.

Ele também mencionou o acordo de subvenção ao diesel com os Estados, negociando divisão do custo da medida entre União e governos estaduais.