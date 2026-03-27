Postos de gasolina de Pernambuco e outros estados são alvo de operação da PF por "preços abusivos"

Deflagrada nesta sexta (27), Operação vem Diesel ocorre em 11 estados e no DF e apura alta de preços de combustíveis

Policiais federais fiscalizam postos de combustíveis nesta sexta (27) (Polícia Federal/Divulgação)

A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta (27), uma operação contra preços abusivos de combustíveis em Pernambuco e em outros 10 estados, além do Distrito Federal (DF).

A ação é da Força-Tarefa para Monitoramento e Fiscalização do Mercado de Combustíveis, composta pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e pela Polícia Federal, em conjunto com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A Operação Vem Diesel fiscaliza postos de combustíveis em todo o território nacional.

Segundo a PF, são realizadas ações de fiscalização nas capitais de 11 estados e no DF por equipes compostas por agentes da ANP, dos Procons e da PF.

“As medidas visam identificar práticas irregulares de aumento de preços nas bombas, fixação de valores entre empresas concorrentes para controle de mercado e outras eventuais condutas abusivas que possam acarretar prejuízos ao consumidor”, informou.

Ainda segundo a Polícia federal, “possíveis irregularidades detectadas pelas equipes de fiscalização, que indiquem crimes contra a ordem tributária, econômica ou contra as relações de consumo, serão encaminhadas à Polícia Federal para a devida apuração de autoria e de materialidade delitiva”.



Veja os estados:

Pernambuco

São Paulo,

Rio de Janeiro,

Mato Grosso,

Paraná,

Minas Gerais,

Paraíba,

Rio Grande do Sul,

Ceará,

Tocantins

Goiás.

Distrito Federal

Procon-PE

O aumento dos preços dos combustíveis levou o Procon Pernambuco a notificar 165 postos e 11 distribuidoras em 17 municípios de todo o estado.

Os dados se referem ao período de 11 de março, quando o órgão de defesa do consumidor iniciou as fiscalizações, até terça (24).

Em todo o país, os estabelecimentos alegam que os aumentos são motivados pela alta do preço do petróleo no mercado internacional, reflexo da guerra no Oriente Médio.

