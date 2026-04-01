Preços de itens da Páscoa variam até 217% em Pernambuco, aponta Procon-PE

Levantamento foi realizado em estabelecimentos da Região Metropolitana do Recife entre os dias 12 e 20 de março

Preços de peixes e itens da Páscoa variam até 217%, segundo Procon-PE (Freepik)

Itens consumidos na Páscoa podem apresentar variação de preços de até 217% em Pernambuco, segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira (1°) pelo Procon-PE. O levantamento foi realizado entre os dias 12 e 20 de março em 12 estabelecimentos da Região Metropolitana do Recife.

Entre os peixes, o filé de merluza registrou a maior diferença, com preços entre R$ 24,90 e R$ 79,00. O filé de polaca foi encontrado entre R$ 40,00 e R$ 109,00, enquanto o filé de tilápia variou de R$ 32,90 a R$ 87,80.

Nos crustáceos, o pacote de 400 gramas de filé de camarão cinza médio apresentou preços entre R$ 25,00 e R$ 41,89. Já o quilo do marisco foi encontrado entre R$ 30,00 e R$ 49,80.

Entre os itens de mercearia, a garrafa de vinho branco seco (750 ml) variou entre R$ 14,49 e R$ 44,80. O azeite de oliva (500 ml), por outro lado, apresentou redução de preço em relação ao ano passado, passando de R$ 47,23 para R$ 38,47.

Ao todo, foram analisados 45 produtos, sendo 26 tipos de peixes, 10 de crustáceos e 9 itens de mercearia. De acordo com o Procon-PE, o objetivo da pesquisa é orientar os consumidores durante o período de maior procura por esses produtos.

De acordo com o Procon-PE, a pesquisa tem como objetivo orientar os consumidores diante do aumento da demanda por esses produtos no período da Páscoa. O levantamento completo está disponível no site do órgão.