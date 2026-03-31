Cesta de Páscoa: diferença de preços de chocolates supera 126%, diz Procon Recife

Comércio de ovos de páscoa na Semana Santa (Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

O Procon do Recife divulgou, nesta terça (31), uma pesquisa de preços dos principais itens consumidos na Páscoa. como os ovos e barras de chocolate.

De acordo com o levantamento, o item com maior diferença de preços foi o chocolate amargo 43% (80g), encontrado entre R$ 7,38 e R$ 16,69.

Isso representa uma variação de 126,15%.

Entre os ovos de Páscoa, o destaque foi o ovo de chocolate ao leite (157g), com preços que variaram de R$ 37,59 a R$ 79,99, registrando uma diferença de 112,80%.

Outros produtos também apresentaram variações significativas, como o ovo de chocolate branco (162g), que apresentou valores entre R$ 37,59 e R$ 79,99, com 112,80% de diferença.



O ovo recheado (357g) aparece nas lojas de R$54,39 a R$ 110,90, com variação de 103,90%, e o ovo de chocolate ao leite (300g), está com o valor de R$ 54,39 a R$ 109,90 que chegou a 102,06%.



Entre os chocolates em barra (80g), em diversos sabores, foram identificadas variações de até 98,66%, com valores variando entre R$ 5,99 a R$ 11,90. Já os ovos de chocolate com brindes (100g) e as caixas de bombons (250g) registraram variações de até 97,70%.



“O órgão reforça a importância de pesquisar preços antes de realizar as compras, além de observar a validade, a integridade das embalagens e as informações presentes nos rótulos”, disse o Procon Recife.