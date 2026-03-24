Aumento dos combustíveis: mais de 160 postos são notificados pelo Procon Pernambuco

Procon-PE já realizou fiscalizações em 17 municípios pernambucanos desde o dia 11 de março. Onze distribuidoras também foram notificadas pelo órgão

Valor da gasolina está começando a baixar em Pernambuco, segundo o Procon-PE (Crysli Viana / DP Foto)

O aumento dos preços dos combustíveis levou o Procon Pernambuco a notificar 165 postos e 11 distribuidoras em 17 municípios de todo o estado. Os dados se referem ao período de 11 de março, quando o órgão de defesa do consumidor iniciou as fiscalizações, até esta terça. Em todo o país, os estabelecimentos alegam que os aumentos são motivados pela alta do preço do petróleo no mercado internacional, reflexo da guerra no Oriente Médio.

“Os postos alegaram que compraram mais caro das distribuidoras e, realmente, a gente constatou que houve essa compra num valor mais alto. Só que os postos, além de repassar o aumento das distribuidoras, colocaram um aumento a mais”, explicou o secretário executivo do Procon-PE, Anselmo Araújo, em entrevista ao Diario.

O secretário exemplifica de uma distribuidora que vendeu o combustível R$ 0,20 mais caro, mesmo sendo o estoque antigo. Com isso, o posto ao vender esse combustível para o consumidor final repassou um aumento de R$ 0,80. “Estamos analisando para verificar se houve violação com a defesa do consumidor ou algum tipo de crime contra a economia popular, tanto das distribuidoras como dos postos”, afirma.

O trabalho de fiscalização do Procon-PE teve início na Região Metropolitana do Recife, seguiu para o Agreste, Zona da Mata Norte, Zona da Mata Sul e agora está chegando no Sertão do estado. De acordo com Araújo, a fiscalização está sendo realizada de forma espontânea e também por meio de denúncias encaminhadas ao órgão.

Segundo o secretário, os estabelecimentos têm o prazo de 20 dias para apresentar a defesa e só apenas depois desse processo será avaliada a penalidade cabível ao posto. Por isso, até o momento, nenhum estabelecimento foi multado até o momento.

Gasolina começa a baixar

Segundo ele, na primeira semana a gasolina chegou a ser encontrada a R$ 7,49. Porém, foi verificado até mesmo uma redução dos preços nos últimos dias. “Hoje, é possível encontrar a gasolina a R$ 7,09, R$ 7,19. Houve um certo recuo”, disse. Ainda de acordo com ele, isso pode ter ocorrido diante da força tarefa dos órgãos do Procon em todo o país.

Caso identifique alguma irregularidade nos preços dos combustíveis, o consumidor pode enviar uma denúncia por meio do e-mail [email protected].



Onde houve fiscalização

Do total, foram notificados 165 postos e 11 distribuidoras em 17 municípios de Pernambuco:

Abreu e Lima

Carpina

Chã grande

Goiana

Gravatá

Igarassu

Ipojuca

Jaboatão dos Guararapes

Limoeiro

Moreno

Olinda

Paudalho

Pombos

Recife

Timbaúba

Tracunhaém

Vitória de Santo Antão



