Preço da gasolina em Pernambuco chega a R$ 7,45 e é o maior do Nordeste

Valor do litro de gasolina em Pernambuco ainda é o terceiro mais caro do Brasil. Levantamento aponta alta de 16,04% em menos de 20 dias

Aumento da gasolina. ( Crysli Viana / DP Foto)

Custando R$ 7,45, o preço médio do litro da gasolina em Pernambuco foi, nesta terça-feira (17), o maior do Nordeste e o terceiro mais caro do Brasil. No final de fevereiro, antes do fechamento do Estreito de Ormuz, no Oriente Médio, o preço médio do combustível no estado era R$ 6,42, na época o sexto mais caro do país.

Os dados foram levantados pelo Diario de Pernambuco com auxílio do painel interativo da ValeCard, que monitora em tempo real a evolução dos preços de combustíveis no Brasil.

No cenário nacional, o valor médio no estado fica atrás do Acre e Roraima, ambos na Região Norte, que registraram, respectivamente, R$ 7,78 e R$ 7,47. No entanto, o aumento em Pernambuco foi maior. O estado teve o terceiro maior salto do país, 16,04%, ao analisar o preço do litro da gasolina entre 28 de fevereiro e 17 de março, ficando atrás do Maranhão (17,04%) e da Bahia (16,91%).

No mesmo período, o combustível no Acre encareceu 14,41%, ficando logo atrás de Pernambuco. Já Roraima, por outro lado, é apontado pelo painel como a menor variação entre as datas, uma vez que já registra um dos litros mais caros do país.

Diesel

O óleo diesel também segue em escalada. Segundo a ValeCard, também nesta terça-feira (17), Pernambuco registrou o terceiro litro mais caro do Nordeste, custando R$ 7,21. Em comparação com 28 de fevereiro, o combustível no estado custava R$ 5,89, o que significa uma alta de 22,41%.

Fiscalização

Governo reúne mais de 100 Procons para fiscalizar combustíveis

PF instaurou inquérito para apurar eventuais crimes no setor de combustíveis

Fiscalização do Procon-PE avança e já notifica 107 postos e distribuidoras Veja também:

Com a velocidade do aumento, o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) instaurou um inquérito civil para investigar supostos reajustes abusivos nos preços de combustíveis do Recife. Segundo o MPPE, o procedimento analisará se postos de gasolina e distribuidoras estão praticando repasses indevidos ao consumidor nos aumentos dos preços dos combustíveis.

Para a promotoria, há indícios de que os reajustes tenham sido repassados aos consumidores mesmo quando os postos ainda possuíam combustível adquirido por valores anteriores. Em paralelo, o Procon Pernambuco já notificou, até esta terça-feira (17), 107 postos de gasolina e distribuidoras no Grande Recife, Zona da Mata e no Agreste do estado. A fiscalização continuará por tempo indeterminado na Região Metropolitana do Recife e no interior do estado, conforme o órgão.