Diesel sobe 26,87% desde o início da guerra; Pernambuco tem alta de 23,54%

Variação da gasolina em Pernambuco também foi alta, com 16,33%, sendo a terceira mais alta do Brasil. Nesta sexta (20), preço por litro chegou a R$ 7,49

Empresas estão acompanhando o preço dos combustíveis no Brasil em tempo real (Crysli Viana/DP Foto)

As medidas adotadas nesta semana pelo governo federal para conter a alta do diesel no país ainda não surtiram o efeito esperado. A média do litro do Diesel S10 nesta sexta-feira (20) chegou a R$ 7,28, uma alta de 26,87% e o equivalente a um aumento de R$ 1,54 em relação ao dia 28 de fevereiro, quando iniciou a guerra no Oriente Médio. Os dados são do levantamento da Truckpag, empresa que faz gestão de frotas e está monitorando o preço do combustível diariamente.

Ainda de acordo com o levantamento, Pernambuco teve o quarto maior aumento do Nordeste, com alta de 23,54% no período, o que corresponde a mais R$ 1,33 no valor do litro do Diesel S10. No Brasil, a maior variação foi registrada na Bahia (36,09%), com aumento de R$ 2,08 por litro; enquanto a menor foi na Paraíba (13,16%), um aumento de R$ 0,79 por litro.

Gasolina segue em alta

A variação da gasolina em todo o país foi de 11,38%, com aumento médio de R$ 0,69 por litro, segundo o painel de acompanhamento em tempo real da empresa de gestão de frotas Valecard. Os dados são do dia 28 de fevereiro até esta quinta-feira (19)

Em Pernambuco, porém, a variação do preço da gasolina chegou a 16,33%, seguindo com a terceira mais alta do Brasil, com o litro do combustível chegando a R$ 7,47 na quinta. Nesta sexta, segundo levantamento do Diario, havia postos cobrando R$ 7,49 no litro da gasolina.

