O que Daniel Vorcaro apagou do Google através da Justiça de Pernambuco

Em processo em que diz morar em Boa Viagem, no Recife, Daniel Vorcaro conseguiu a retirada de 37 links dos resultados de busca do Google

O ex-banqueiro Daniel Vorcaro. (Foto: Divulgação/Banco Master)

O ex-banqueiro Daniel Vorcaro, figura central no escândalo do Banco Master, conseguiu através da Justiça de Pernambuco manter por quase três anos uma série de links com conteúdos negativos fora dos resultados de busca do Google. No processo, Vorcaro e seu pai, Henrique Moura Vorcaro, dizem morar em um flat em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

A reportagem analisou os 37 links que foram impedidos de serem exibidos no Google a partir de liminar concedida em abril de 2024 pelo juiz Robinson José de Albuquerque Lima, da 7ª Vara Cível da Capital, do Tribunal de Justiça de Pernambuco. A Google Brasil só foi autorizada a reexibir os resultados em acórdão de março de 2024.

Os links alvo da ação são, em grande parte, de sites de consulta de CNPJ, que exibem as empresas às quais Daniel e Henrique Vorcaro são sócios. Outras URLs direcionam o internauta para páginas sobre processos em que os dois constam como parte.

Há páginas hospedadas nos sites do Governo Federal, da Câmara dos Deputados e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).

Os Vorcaro conseguiram esconder das buscas do Google conteúdos que tratavam do acordo milionário da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), autarquia ligada ao Ministério da Fazenda, para encerrar um procedimento administrativo que apurava irregularidades na emissão de debêntures. Pelo acordo, Daniel Vorcaro pagou R$ 250 mil.

No site da Câmara, os Vorcaro pediam a desindexação de um link sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigava irregularidades envolvendo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) entre 2003 e 2015. A página divulgava que um deputado federal requereu a convocação de Henrique Vorcaro para depor enquanto diretor da Multipar Empreendimentos e Participações Ltda.

Pai e filho também conseguiram esconder resultados sobre Fernando Alves Vieira, que nas apurações recentes da Polícia Federal, é identificado como pessoa com vínculos com familiares de sócios do Banco Master, e Luiz Antônio Bull, ex-diretor de Riscos, Compliance, RH e Tecnologia do Banco Master.

Confira a lista completa dos sites retirados do buscador, seguindo a ordem apresentada no processo: