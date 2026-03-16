Procon Recife realiza Semana do Consumidor com ações educativas em unidades do Compaz

O público poderá participar de palestras e oficinas que abordam temas como direitos garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor, planejamento financeiro e prevenção ao superendividamento

Compaz Ariano Suassuna. Foto: Andrea Rego Barros / PCR ()

O Procon Recife promove, entre os dias 16 e 20 de março, a Semana do Consumidor, com uma programação de atividades voltadas à orientação da população sobre direitos nas relações de consumo e organização das finanças. As ações acontecem em diferentes unidades do Compaz, no Recife, de forma gratuitas.

A iniciativa integra as comemorações do Dia do Consumidor e tem como objetivo ampliar o acesso à informação, estimulando práticas de consumo mais conscientes e responsáveis. Durante a semana, o público poderá participar de palestras e oficinas que abordam temas como direitos garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor, planejamento financeiro e prevenção ao superendividamento.



A programação também inclui atividades voltadas ao público infantil, com oficinas lúdicas sobre consumo consciente e educação financeira. A proposta é apresentar o tema de forma simples e interativa, incentivando crianças e famílias a refletirem sobre hábitos de consumo desde cedo.



A principal palestra será conduzida pela secretária executiva de Defesa do Consumidor do Recife, Cristiane Moneta. Durante a atividade, ela deve abordar os principais direitos dos consumidores, cuidados ao realizar compras ou contratar serviços e os canais de atendimento disponíveis para registrar reclamações e buscar orientação.



Além de informar a população, a ação pretende aproximar os serviços do Procon das comunidades atendidas pelos Compaz, fortalecendo o acesso à cidadania e à informação sobre relações de consumo.



Confira programação:



16 de março – Compaz Leda Alves

9h30 – Palestra (auditório)

10h30 – Oficina (auditório)

17 de março – Compaz Dom Helder

9h30 – Palestra (auditório)

10h30 – Oficina (Escola Creche Municipal Pão da Vida)



19 de março – Compaz Ariano Suassuna

9h30 – Oficina (mini auditório da biblioteca)

10h30 – Palestra (auditório)



20 de março – Compaz Eduardo Campos

9h30 – Palestra (auditório)

10h30 – Oficina (Escola Municipal Alto Santa Terezinha)



Serviço

Semana do Consumidor – Procon Recife

Data: 16 a 20 de março

Local: Unidades do Compaz, no Recife

Participação gratuita