Movimentação de passageiros no Aeroporto do Recife cresceu 14,3% em fevereiro, diz Aena

Terminal registrou 1,87 milhão de passageiros no primeiro bimestre de 2026; aumento é associado ao fluxo turístico do carnaval

Movimentação de passageiros no Aeroporto do Recife cresceu 14,3% em fevereiro (Léo Caldas/ Aena Brasil)

O Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre registrou aumento de 14,37% na movimentação de passageiros em fevereiro de 2026, na comparação com o mesmo mês de 2025. No acumulado de janeiro e fevereiro, o terminal recebeu 1.8 milhão de passageiros, crescimento de 10,32% em relação ao primeiro bimestre do ano passado, segundo dados divulgados pela Aena Brasil.

O desempenho do aeroporto acompanha o aumento do fluxo de turistas durante o período do carnaval de Pernambuco, que movimentou a economia do estado. De acordo com o governo estadual, a festa gerou R$ 3,7 bilhões e alcançou taxa média de ocupação hoteleira de 98%, impulsionando a chegada de visitantes nacionais e internacionais pelo terminal recifense.

Segundo o secretário estadual de Turismo e Lazer, Kaio Maniçoba, os investimentos realizados no evento e na infraestrutura turística contribuíram para o aumento no fluxo de passageiros.

Ele também destacou que melhorias no aeroporto e ações nas áreas de infraestrutura e segurança pública ajudam a ampliar a capacidade de Pernambuco de atrair visitantes.

Os dados sobre a movimentação de passageiros foram divulgados pela administradora do aeroporto, responsável pela gestão do terminal na capital pernambucana.