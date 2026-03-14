Movimentação de passageiros no Aeroporto do Recife cresceu 14,3% em fevereiro, diz Aena
Terminal registrou 1,87 milhão de passageiros no primeiro bimestre de 2026; aumento é associado ao fluxo turístico do carnaval
Publicado: 14/03/2026 às 16:49
Movimentação de passageiros no Aeroporto do Recife cresceu 14,3% em fevereiro (Léo Caldas/ Aena Brasil)
O Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre registrou aumento de 14,37% na movimentação de passageiros em fevereiro de 2026, na comparação com o mesmo mês de 2025. No acumulado de janeiro e fevereiro, o terminal recebeu 1.8 milhão de passageiros, crescimento de 10,32% em relação ao primeiro bimestre do ano passado, segundo dados divulgados pela Aena Brasil.
O desempenho do aeroporto acompanha o aumento do fluxo de turistas durante o período do carnaval de Pernambuco, que movimentou a economia do estado. De acordo com o governo estadual, a festa gerou R$ 3,7 bilhões e alcançou taxa média de ocupação hoteleira de 98%, impulsionando a chegada de visitantes nacionais e internacionais pelo terminal recifense.
Segundo o secretário estadual de Turismo e Lazer, Kaio Maniçoba, os investimentos realizados no evento e na infraestrutura turística contribuíram para o aumento no fluxo de passageiros.
Ele também destacou que melhorias no aeroporto e ações nas áreas de infraestrutura e segurança pública ajudam a ampliar a capacidade de Pernambuco de atrair visitantes.
Os dados sobre a movimentação de passageiros foram divulgados pela administradora do aeroporto, responsável pela gestão do terminal na capital pernambucana.
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