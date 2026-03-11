° / °
Drones caem perto do aeroporto de Dubai e deixam quatro feridos

Entre os feridos, estão dois cidadãos ganenses e um de Bangladesh, que tiveram ferimentos leves

AFP e Diario de Pernambuco

Publicado: 11/03/2026 às 07:37

Um avião de passageiros Airbus A380 da Emirates se prepara para pousar no Aeroporto Internacional de Dubai, em Dubai, em 8 de março de 2026/AFP

Drones caíram perto do aeroporto de Dubai e deixaram quatro estrangeiros feridos, mas o tráfego aéreo não foi interrompido, informou o governo da cidade dos Emirados Árabes Unidos.

O ataque ocorreu por volta das 4h (do horário de Brasília). Entre os feridos, estão dois cidadãos ganenses e um de Bangladesh, que tiveram ferimentos leves. Um indiano, por sua vez, foi ferido moderadamente, segundo gabinete de imprensa de Dubai.

Ainda não existem informações sobre qual país teria feito a ofensiva.

*Com informações do portal Uol.

