Serasa: 28% dos brasileiros realizam atividades extras para reforçar renda

Renda extra passou a integrar a estratégia financeira de muitos brasileiros, segundo pesquisa. Consumidores podem aproveitar dinheiro a mais para quitar dívidas o Feirão Limpa Nome

Renda mensal fica comprometida e dificulta pagamento das despesas básicas (José Cruz/Agência Brasil)

Uma pesquisa realizada pela Serasa, em parceria com o Instituto Opinion Box, mostra que 28% das pessoas que exercem alguma atividade adicional utilizam a renda extra para negociar dívidas e reduzir pendências financeiras.

O levantamento indica que os trabalhos extras atendem a diferentes demandas do dia a dia: 46% dos entrevistados usam a renda adicional para complementar o salário mensal, 26% destinam o valor ao pagamento de contas básicas e 23% veem nesse ganho uma forma de conquistar maior autonomia e estabilidade financeira.

No Nordeste, o comportamento acompanha a tendência nacional, com 25% utilizando o ganho extra para negociar dívidas e reduzir pendências financeiras. Já 26% a usam para complementar o salário mensal e 24% direcionam o valor ao pagamento de contas básicas.

Entre as principais atividades para gerar esse ganho adicional estão a venda de produtos, a prestação de serviços e os trabalhos manuais de artesanato – alternativas que oferecem flexibilidade e se adaptam à rotina de cada consumidor.

Para Rodrigo Costa, especialista em educação financeira da Serasa, utilizar o recurso para renegociar dívidas é uma ferramenta que ajuda não apenas a limpar o nome, mas também a construir uma relação melhor com o dinheiro: “A renda extra, principalmente em datas comemorativas, pode fazer diferença real quando direcionada de forma estratégica”, diz.

Calendário sazonal

Trabalhos temporários em datas como Natal e Carnaval são aliados importantes para quem busca renda extra. Na situação, 41% das pessoas afirmam aproveitar sempre essas ocasiões para ampliar os ganhos, enquanto 31% recorrem a elas de forma eventual.

A pesquisa também aponta impacto direto no orçamento: 54% dizem aumentar a renda em até 20% com atividades adicionais. Em períodos de maior movimentação, como o Carnaval, o efeito é ainda mais forte: 31% fizeram renda extra na data e, destes, 69% elevaram os ganhos em até 50%.

No Nordeste, 51% relatam aumento de até 20% na renda com atividades extras. Durante o Carnaval, 34% aproveitaram o período para ganhar mais e, entre eles, 71% registraram crescimento de até 50%.

“A movimentação intensa impacta em uma injeção econômica importante de recursos em algumas regiões do país, especialmente em cidades turísticas. Esse aumento pontual de renda pode e deve ser aproveitado de forma consciente”, explica o especialista em educação financeira.

Oportunidade para limpar o nome

Com mais de 2 mil empresas parceiras, o Feirão Serasa Limpa Nome está disponibilizando mais de 620 milhões de ofertas, com descontos de até 99% e condições facilitadas, para quem deseja usar a renda extra para regularizar a vida financeira.

Em Pernambuco, são mais de 23 milhões de ofertas disponíveis com até 99% de desconto

“O Feirão oferece benefícios concretos para que o consumidor transforme esse ganho temporário em um benefício duradouro, reduzindo dívidas, recuperando o controle financeiro e começando o ano com mais tranquilidade”, finaliza Rodrigo Costa.