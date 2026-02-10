No Brasil, custo médio de vida é de e R$ 3.520, revela Serasa

Maior peso nas despesas no Brasil é com moradia; segmento tem custo médio de R$1.100 por mês

O custo médio de vida dos brasileiros é de R$ 3.520 mensais, revela a pesquisa ”Custo de Vida no Brasil” realizada pela Serasa em parceria com o instituto Opinion Box, divulgada nesta segunda-feira (9). O levantamento considera gastos com moradia, contas recorrentes, supermercado, transporte, saúde, educação, entre outros.

O levantamento mostra que apenas 19% dos entrevistados afirmam considerar fácil gerenciar pagamentos e despesas da rotina. Na vida dos brasileiros, os gastos com moradia, que inclui aluguel, condomínio ou financiamento, apresentam maior peso no orçamento mensal das famílias. Esse custo médio mensal nacional é de R$ 1.100 por mês, com grande variação de acordo com a valorização dos imóveis em cada região. O maior valor foi registrado no Sul do país (R$ 1.310) e o menor no Nordeste (R$ 800).

Nas compras de supermercado, o gasto médio mensal nacional é de R$ 930, sendo o maior valor no Sul (R$ 1.110) e o menor no Nordeste (R$ 780).

Já em relação às despesas recorrentes, como água, luz, internet e streaming, a média mensal brasileira é de R$ 520. O montante chega a R$ 590 no Centro-Oeste e cai para R$ 420 no Nordeste.

“As variações regionais mostram que o custo de vida está diretamente ligado ao contexto econômico local. Em regiões onde os preços são mais elevados, as despesas essenciais passam a consumir uma parcela ainda maior da renda disponível”, analisa Larissa Chidiac, especialista da Serasa em educação financeira.

Transporte e saúde

Ainda de acordo com a pesquisa, o brasileiro utiliza, em média, R$ 350 com transporte e mobilidade por mês. O valor chega a R$ 410 no Sul e recua para R$ 270 no Nordeste.

Já nos segmentos de saúde e atividade física, a média nacional avaliada foi de R$ 540, com Sul e Sudeste liderando entre os maiores gastos.

No lazer, o montante registrado pela pesquisa é de R$ 340, com o Sul com o maior valor (R$ 400) e o Nordeste o menor valor (R$ 270). Na fatia destinada à educação, a média brasileira chega a R$ 620 por mês. O maior valor foi encontrado no Sudeste (R$ 730) e o Sul (R$ 700), enquanto o Norte apresenta gasto médio de R$ 420.

Já em comprar em geral, como gastos com calçados, cosméticos e com pets, a média mensal brasileira é de R$ 390. De acordo com o levantamento, apenas o Norte aparece acima da média (R$ 430).

"O detalhamento das despesas mostra que o impacto do custo de vida varia de forma significativa entre as regiões do país. As diferenças refletem fatores como preços locais, estrutura de serviços, hábitos de consumo e características econômicas regionais", avalia a especialista.