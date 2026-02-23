Feirão Limpa Nome começa com descontos de até 99%

O mutirão reúne cerca de 2,2 mil empresas participantes e conta novamente com o apoio dos Correios

Os pernambucanos somaram o total de 10.840.881 de dívidas em agosto deste ano, segundo levantamento da Serasa. Essa quantidade chega ao montante de R$ 18.546.581.858,00. (Foto: Agência Brasil/Arquivo)

A partir desta segunda-feira (23), consumidores brasileiros poderão renegociar dívidas com descontos que chegam a 99% na 35ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome. A ação ocorre em meio ao avanço da inadimplência no país, que alcançou 81,3 milhões de pessoas com o nome negativado no início de 2026.

O mutirão reúne cerca de 2,2 mil empresas participantes e conta novamente com o apoio dos Correios, que oferecem atendimento presencial gratuito em mais de 7 mil agências espalhadas pelo país. As negociações também podem ser feitas de forma online, pelos canais oficiais da Serasa.

Segundo a organização, estão disponíveis mais de 620 milhões de ofertas em todo o Brasil, envolvendo dívidas com bancos, financeiras, empresas de serviços essenciais (como água, luz e gás), operadoras de telefonia, securitizadoras e outros setores. O pagamento pode ser feito via Pix, o que permite a baixa imediata da negativação e atualização do Serasa Score.

Em Pernambuco, mais de 5,38 milhões de consumidores têm acesso a 23,6 milhões de ofertas de negociação. No estado, há 3,6 milhões de inadimplentes, que acumulam 10,8 milhões de dívidas, somando R$ 18,2 bilhões. A maior parte dos débitos está concentrada em bancos e cartões de crédito, empresas financeiras e contas básicas.

De acordo com o Mapa da Inadimplência da Serasa, o país encerrou janeiro com 327 milhões de dívidas ativas, que totalizam R$ 524 bilhões. Os principais credores são bancos e administradoras de cartão de crédito (26,3%), contas básicas (22%) e empresas financeiras (19,8%).

O atendimento presencial nas agências dos Correios segue até 1º de abril. Para negociar, é necessário apresentar um documento oficial com foto. As condições oferecidas presencialmente são as mesmas disponíveis no site e no aplicativo da Serasa.