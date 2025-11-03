Bancos e empresas promovem mutirões para negociar dívidas bancárias em atraso

Mutirões trazem oportunidades de negociação de dívidas até o próximo dia 30

Mutirões para negociações de dívidas acontecem até o dia 30 de novembro (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil/Arquivo)

Consumidores que têm dívidas no cartão de crédito, cheque especial, consignado e outras modalidades de crédito contraídas de bancos e instituições financeiras e que queiram negociar esses débitos têm até o próximo dia 30 para participar do Mutirão de Negociação e Orientação Financeira.

Em Pernambuco foram 3.580.541 de inadimplentes e R$ 10,7 milhões de dívidas em setembro. Os números são da Serasa.

Mais de 160 instituições participam da ação, além de parceiros como o Banco Central, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e Procons. Financiamentos de veículos, motocicletas e imóveis não entram no mutirão. As negociações poderão ser feitas diretamente com as instituições participantes em seus canais oficiais ou pelo portal ConsumidorGovBr, um serviço público e gratuito que conecta consumidores e empresas para que encontrem alternativas para conflitos de consumo.

Para solicitar a negociação pela plataforma é necessário que o consumidor tenha conta Prata ou Ouro no aplicativo Gov.br. Podem ser negociadas dívidas desde que estejam em atraso e não tenham bens dados em garantia, ou prescritas.

Segundo a Febraban, o mutirão é uma oportunidade para negociar os débitos em condições especiais, como parcelamento, descontos no valor total da dívida ou taxas de juros reduzidas para refinanciamento.

Feirão Limpa Nome reúne mais de 1,6 mil empresas parceiras

Diante desse cenário de inadimplência, que também cresce no país, a Serasa realiza o Feirão Limpa Nome, também com condições especiais para negociação de dívidas bancárias e não bancárias. O mutirão, que também ocorre até o dia 30 de novembro, reúne mais de 1,6 mil empresas parceiras e conta também com o apoio dos Correios.

O especialista da Serasa em educação financeira, Rodrigo Costa, explica que, com a iniciativa, a expectativa é superar a marca dos 10 milhões de acordos realizados no Feirão Limpa Nome do ano passado.

“O quanto isso movimenta a inadimplência do Brasil é muito relativo porque a inadimplência é uma avaliação de vários fatores. Na inadimplência, por exemplo, uma das causas principais, por exemplo, é o desemprego e a inflação, diante do custo de vida que aumentou para o consumidor”, aponta.

O especialista destaca que, no Brasil, mais de 79 milhões de consumidores estão com o nome sujo, com base nos dados da Serasa de setembro. “Esse número já é 0,4% maior que o número de agosto. Ou seja, a gente continua em uma crescente”, destaca.

De acordo com dados da Serasa, 27,02% das dívidas dos brasileiros são de bancos e cartões de crédito. Em segundo lugar, estão as dívidas de contas de água, luz e gás (21,33%) e financeiras (19,92%).

Ao todo, 633 milhões de dívidas com ofertas de negociação disponíveis em segmentos como bancos, varejo, telecomunicações, financeiras e concessionárias de serviços básicos. Segundo a Serasa, os descontos podem chegar a 99%. Em alguns casos, há opções de parcelamento a partir de R$9,90, de acordo com as condições de cada credor.

Como fazer a negociação?

Para iniciar o processo de negociação da dívida no Feirão Limpa Nome, o credor pode acessar o site oficial da Serasa: www.serasa.com.br, o aplicativo Serasa ou também por meio do WhatsApp (11) 99575-2096. O especialista orienta que para verificar as ofertas disponíveis, o consumidor deve fazer um cadastro com o número do CPF.

Para quem prefere fazer negociação presencial, mais de sete mil agências dos Correios distribuídas no Brasil estão disponíveis para fazer essa negociação com o consumidor. No Recife, a agência central fica localizada na Avenida Guararapes, 250, no bairro de Santo Antônio.

*Com informações da Agência Brasil