Armando Monteiro Bisneto destaca investimentos do governo federal em Suape

Armando Monteiro Bisneto, presidente de Suape (Marina Torres/DP Foto)

O primeiro compromisso da agenda do presidente Lula no estado, nesta sexta-feira (13), foi na fábrica da Aché. Na ocasião, o diretor-presidente do Porto de Suape, Armando Monteiro Bisneto, destacou a importância da expansão da unidade para a atração de novos investimentos ao complexo portuário.

“É uma honra ter aqui o presidente Lula, que tem uma atenção sempre especial com essa área de Suape. Tanto é que temos a dobra da refinaria e investimentos no porto. É muito positivo vivenciar um momento como esse, em que vemos a classe (política) de Pernambuco unida ao presidente da República para inaugurar um empreendimento tão importante”, afirmou Armando Bisneto.

O gestor também ressaltou que a expansão deve abrir uma janela de oportunidades para que novas empresas se instalem em Suape. “Temos feito contato, por exemplo, com a presidência de instituições como a PróGenéricos. Tive a oportunidade de apresentar o Porto de Suape e há uma compreensão, por parte de diversas empresas, principalmente na área de consumo, como o farmacêutico, de que é estratégico ter uma base no Nordeste. Precisamos atrair esses investimentos antes que a janela da reforma tributária se feche e, especialmente, seguir avançando na infraestrutura, que é o que a governadora vem fazendo”, concluiu.