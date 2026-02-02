Novas regras do Pix entram em vigor e aceleram devolução de valores em casos de fraude

Tanto o CNJ como o BC informaram que foram acessados de forma indevida dados de 11.003.398 chaves Pix. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Passa a valer, nesta segunda-feira (2), uma atualização nas regras de segurança do Pix, criada pelo Banco Central com foco no combate a golpes e fraudes. A mudança busca tornar mais rápido o bloqueio de valores transferidos de forma irregular e aumentar as chances de recuperação do dinheiro pelas vítimas.

Com a nova diretriz, o prazo para devolução dos recursos tende a ser reduzido. Especialistas ouvidos pela CNN Brasil apontam que, após a contestação, o valor poderá retornar à conta do cliente em cerca de 11 dias, um avanço em relação ao tempo praticado anteriormente.

O Mecanismo Especial de Devolução (MED) continua sendo a principal ferramenta do processo, mas passa a operar de forma mais rígida. A partir de agora, contas que recebam denúncias de fraude poderão ser bloqueadas automaticamente, antes mesmo da conclusão da análise, o que impede a movimentação imediata dos recursos suspeitos.

De acordo com o Banco Central, o objetivo é evitar que o dinheiro seja rapidamente transferido para outras contas, prática comum em golpes e que dificultava o rastreamento. Com a integração de novos sistemas, o acompanhamento das transações passa a ser mais ágil e praticamente em tempo real.

A atualização também reforça a troca de informações entre bancos e autoridades, além de exigir critérios mais rigorosos das instituições financeiras na identificação de operações suspeitas. A expectativa é que as mudanças reduzam de forma significativa o sucesso de fraudes envolvendo o Pix.