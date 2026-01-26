Concurso público da Câmara dos Deputados oferta cargos de até 30 mil
São 70 vagas com remuneração de até R$ 30 mil
Publicado: 26/01/2026 às 10:29
Concurso da Câmara dos Deputados encerra as inscrições nesta segunda (26) (Foto: jannoon028/freepik)
As inscrições para concurso público da Câmara dos Deputados podem ser feitas até as 18h desta segunda-feira (26). Os interessados devem se inscrever pela página oficial do concurso.
Vagas
Estão sendo oferecidas 70 vagas imediatas para cargos de nível superior, além de 70 vagas em cadastro de reserva.
São 35 vagas para analista legislativo, especialidade processo legislativo e gestão, e 35 vagas para técnico legislativo, especialidade assistente legislativo e administrativo.
Os candidatos devem ter diploma de curso superior em qualquer área, emitido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).
Do total, 30% das vagas são reservadas da seguinte forma:
25% para candidatos negros;
3% para candidatos indígenas;
2% para candidatos quilombolas.
Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deve indicar essa opção no momento da inscrição e autodeclarar-se negro (preto ou pardo), indígena ou quilombola, conforme o quesito cor ou raça do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Taxa de inscrição
- R$ 100 para o cargo de técnico legislativo;
R$ 130 para o cargo de analista legislativo.
O pagamento deve ser feito até 28 de janeiro, por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança). O documento inclui QR code para pagamento via Pix.
Pedidos de isenção
Podem solicitar isenção da taxa:
- candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico);
- doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.
O prazo para pedir a isenção vai de 5 a 12 de janeiro. No formulário de inscrição, o candidato deve informar o Número de Identificação Social (NIS).
Remuneração
A remuneração mensal varia de R$ 21.008,19 a R$ 30.853,99, conforme o cargo. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.
Provas
As provas objetivas e discursivas serão aplicadas em todas as capitais, no dia 8 de março, nos turnos da manhã e da tarde. A etapa é eliminatória e classificatória.
As provas objetivas terão 90 questões de conhecimentos gerais e 90 de conhecimentos específicos. A duração será de cinco horas para a prova objetiva e de três horas para a prova discursiva.