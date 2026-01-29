Deputado é alvo de operação por suspeita de desvio de 'emendas pix'

Investigação apura possível uso irregular de R$ 912 mil em recursos públicos destinados a shows financiados com "emenda Pix"

Deputado federal Eduardo Velloso (União-AC) é algo de operação na manhã desta quinta-feira (29/1) (crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (29/1), uma operação para apurar suspeitas de desvio de recursos públicos oriundos de emendas parlamentares no Acre. A investigação tem como foco possíveis irregularidades na contratação de uma empresa responsável pela realização de shows musicais financiados pela Secretaria Municipal de Cultura de Sena Madureira, no interior do estado, em setembro de 2024.

Segundo apuração da TV Globo, o deputado federal Eduardo Velloso (União Brasil-AC) está entre os alvos da operação. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços ligados ao parlamentar em Rio Branco e também no apartamento funcional, em Brasília.

Batizada de Operação Graco, a ação é realizada em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU) e investiga o suposto desvio de aproximadamente R$ 912 mil em recursos públicos provenientes de emendas parlamentares individuais, conhecidas como “emendas Pix”. Essa modalidade permite a transferência direta de verbas da União para estados e municípios, sem a necessidade de convênios formais ou de prestação de contas prévia.

De acordo com a Polícia Federal, os investigadores apuram indícios de que os recursos teriam sido utilizados de forma irregular no processo de contratação da empresa responsável pelos eventos culturais, levantando suspeitas sobre direcionamento de licitação e sobre a destinação final do dinheiro público.

Ao todo, estão sendo cumpridos 14 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em municípios do Acre e no Distrito Federal. A autorização da Corte se deve ao foro por prerrogativa de função de um dos investigados.

As investigações apuram a possível prática de crimes como organização criminosa, fraude em licitação, corrupção, lavagem de dinheiro e outros delitos conexos. A Polícia Federal informou que as apurações seguem em andamento e que novas fases da operação não estão descartadas.

A reportagem do Correio não localizou a defesa do deputado Eduardo Velloso. O espaço segue aberto.

As informações são do Correio Braziliense.