Vitória de Santo Antão sedia Copa de Marcha do cavalo Mangalarga Marchador

Evento gratuito reúne criadores de uma cadeia produtiva que movimenta cerca de R$ 9 bilhões por ano no Brasil

Copa de Marcha do cavalo Mangalarga Marchador (Foto: Sidney Araújo)

Criadores de cavalos da raça Mangalarga Marchador realizam, neste sábado (31), a 2ª Copa de Marcha de Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata de Pernambuco. O evento teve início na sexta-feira (30) no Parque de Exposições Joaquim Rodrigues de Lima, com acesso gratuito ao público, e reúne criadores, técnicos e investidores ligados à equinocultura.

A iniciativa é promovida pela Associação dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador de Pernambuco e marca a abertura do calendário de eventos da entidade em 2026. De acordo com a Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador (ABCCMM), a raça movimenta cerca de R$ 9 bilhões por ano no país e possui um plantel superior a 700 mil animais registrados, com impacto em áreas como genética, leilões, esportes equestres, turismo rural e eventos especializados.

Pernambuco concentra mais de 300 criadores associados e tem presença frequente em exposições nacionais da raça. Em 2019, o Mangalarga Marchador foi reconhecido pelo Congresso Nacional como patrimônio cultural equestre brasileiro.

A Copa de Marcha marca o início da gestão da nova diretoria da associação estadual, presidida por Fred Santoinni, com Marcílio Sales na vice-presidência e Pedro Victor Vilella na diretoria de Eventos.

Segundo Santoinni, a proposta é fortalecer o calendário técnico e ampliar a atuação institucional do setor no estado. “A abertura do calendário com a Copa de Marcha de Vitória de Santo Antão reforça nosso compromisso com a organização técnica, a valorização do criador e o fortalecimento da equinocultura como atividade econômica relevante para o estado”, afirma.

Além das avaliações técnicas, o evento conta com praça de alimentação, parquinho infantil e estandes para comercialização de equipamentos e artigos de selaria. A associação prevê ainda a realização de exposições oficiais, cursos de capacitação e cavalgadas ao longo do ano.

A programação vai até 19h e é voltada à avaliação técnica e ao julgamento dos animais. De acordo com o diretor de Eventos, Pedro Vilella, o encontro também funciona como espaço de troca de informações entre criadores e estímulo à atividade econômica. “Apesar de ser a segunda edição do evento, a Copa de Marcha não era realizada desde 2023, o que abre uma grande janela de oportunidades para negócios entre os criadores do estado”, diz.