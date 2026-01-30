Preço do gás tem queda média de 4,85% no estado a partir de domingo (1º), diz governo

Segundo estado, a tarifa passa para R$ 2,50 por metro cúbico. Redução dos valores atinge consumidores residenciais, comerciais e industriais, além de motoristas que usam carros com GNV

Preço do GNV terá redução nas bombas dos postos, segundo governo do estado (Divulgação)

O governo de Pernambuco anunciou, nesta sexta (30), a redução média de 4,85% no valor do gás natural canalizado.

A partir de domingo (1º), a tarifa passa a custar R$ 2,50, por metro cúbico.

A informação foi divulgada após uma ação da Agência de Regulação de Pernambuco (Arpe), que promoveu a recomposição trimestral.

A medida vale para a distribuição do produto para residências, comércio e indústria.

Por meio de nota, o estado informou que a medida também contempla motoristas de carros movido a Gás Natural Veicular (GNV).

Justificativas

Ainda de acordo com o governo, a medida foi tomada diante da alteração de preço do gás dos fornecedores para a Copergás.

A alteração nas tarifas em Pernambuco ocorre trimestralmente, nos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro, sempre no primeiro dia do mês.

Setores

Em alguns setores da economia, disse o estado, o percentual médio de redução supera os 5%, como climatização, cogeração e geração de energia elétrica.

“Todos os valores refletem também a variação do dólar e do barril de petróleo, assim como do gás natural comercializado pelas empresas supridoras”, acrescentou a nota.

Carros

Para os veículos movidos a gás natural, a redução do valor é de 4,93%. O governo informou que 100 mil motoristas do estado usam esse tipo de transporte, como taxistas, fretistas e profissionais de aplicativo.

Pernambuco tem, atualmente, a quarta maior frota do país de carros convertidos para gás natural, além de cerca de 130 pontos de comercialização, espalhados nas diversas regiões de desenvolvimento.

Estima-se que gás natural proporcione uma economia de cerca de 50%, em relação ao álcool ou á gasolina, em veículos de pequeno porte.