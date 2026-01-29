Dragagem interna do Porto de Suape será entregue e Porto do Recife receberá nova obras

Entrega da dragagem do Porto de Suape permitirá a atração de novas rotas para o atracadouro

Considerada uma obra estratégia de infraestrutura portuária, a dragagem do canal interno aprofundou o tamanho do calado para 16.2 metros, com a retirada de 3,8 milhões de metros cúbicos de sedimentos (Foto: Rafael Vieira/DP Foto))

A dragagem do canal interno do Porto de Suape será entregue nesta sexta-feira (30), em agenda com a participação do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra. Iniciada em agosto de 2025, a obra contou com investimento total de R$ 217 milhões, sendo R$ 100 milhões oriundos do Governo Federal e R$ 117 milhões do Governo de Pernambuco.

Considerada uma obra estratégia de infraestrutura portuária, a dragagem do canal interno aprofundou o tamanho do calado para 16.2 metros, com a retirada de 3,8 milhões de metros cúbicos de sedimentos.

A intervenção é fundamental para o acesso de navios ao novo terminal de contêineres que está sendo construído pela APM Terminals. Além de melhorar a operação logística, a intervenção deve aumentar a movimentação de cargas e atrair novos investimentos para Pernambuco e para o Nordeste

Ainda no mesmo dia, Silvio Costa Filho e Raquel Lyra assinam o contrato de execução das obras de dragagem do canal de acesso no Porto do Recife, prevista para começar no mês de março.

A intervenção também deve viabilizar melhores condições e ampliar a capacidade de movimentação no porto. A soma dos investimentos dos governos federal e estadual fortalecem o desenvolvimento da infraestrutura logística do estado, favorecendo o crescimento econômico, e a geração de oportunidades o estado.

