Sambadeiras reafirmam força de bateria 100% feminina no pré-Carnaval

Pelo segundo ano consecutivo, o evento contou com o patrocínio do Esportes da Sorte (Esportes da Sorte/Divulgação)

O Baile Lilás voltou a movimentar o pré-Carnaval de Olinda no último domingo (25), reunindo samba, encontro e celebração em torno de um coletivo formado exclusivamente por mulheres. Em sua sexta edição, o evento reafirmou seu papel como espaço de identidade cultural e ocupação simbólica da cidade no calendário carnavalesco.

Com entrada gratuita, consolidou-se como ponto de encontro para quem acompanha a cultura popular pernambucana e busca, na programação pré-carnavalesca, iniciativas que unem celebração, pertencimento e afirmação social. Nesta edição, o evento teve como eixo o “som feminino” e a força coletiva do estar juntas, com referências à liberdade, à história e à ancestralidade — elementos que atravessam a trajetória do grupo e sua relação com o samba.



Pelo segundo ano consecutivo, o evento contou com o patrocínio do Esportes da Sorte, apoio que contribui para a viabilização da estrutura necessária à realização gratuita do baile. A iniciativa se insere na estratégia da marca de apoiar projetos culturais com identidade local e impacto social, especialmente no contexto do Carnaval do Nordeste.



As Sambadeiras são o primeiro coletivo do gênero em Olinda, fundado em 2008 e composto por mais de 200 integrantes, que ampliam a presença das mulheres nos espaços de criação do Carnaval, entendendo a festa não apenas como entretenimento, mas também como expressão cultural, social e política.



O grupo dividiu a programação com a bateria Patusco, em uma tarde pensada para reunir diferentes públicos em torno da música e do pertencimento. O encontro reforçou também a dimensão de resistência presente no projeto: manter viva a tradição do samba e ampliar espaços de visibilidade para mulheres em uma das festas mais simbólicas do país.



