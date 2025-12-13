Superação marca provas apoiadas pelo Esportes da Sorte

Corridas no Recife e em Olinda reforçam valores de saúde e bem-estar da marca

Maratona Maurício de Nassau (Divulgação/Foco Radical)

O Grande Recife teve um fim de semana movimentado com dois importantes eventos esportivos: a Maratona Maurício de Nassau, no Recife, e a Corrida Corre Pras Olindas. O Esportes da Sorte patrocinou as iniciativas, reforçando seu compromisso com saúde, bem-estar e incentivo ao esporte na região.

Na prova de Olinda, realizada no sábado (07), a advogada Maria Antônia Ferreira, do Jurídico do Esportes da Sorte, participou de sua segunda corrida de rua — e a primeira enfrentando as ladeiras da cidade histórica. Até poucos meses atrás, correr nem sequer fazia parte de sua rotina. “Eu realmente não achava que conseguiria. Nem quando criança eu gostava”, relembra.



Depois de estrear na Corrida de Boa Viagem, também apoiada pela empresa, ela decidiu se desafiar novamente. Optou pelo percurso de 5 km e superou as dificuldades do trajeto. “Achei que só completaria 2,5 km. Quando percebi, já estava finalizando os 5 km. Foi indescritível”, conta.

A experiência reforçou sua percepção sobre autocuidado: “Hoje entendo que cuidar da saúde é minha responsabilidade, mas também me orgulho de estar em uma empresa que valoriza isso.”



Enquanto isso, na Maratona Maurício de Nassau, o especialista em Criação Silas Jácome, do time de Marketing, completou mais uma prova de 5 km — parte das cerca de 18 corridas que já realizou em 2025. Incentivado pela esposa, ele encontrou na modalidade uma forma de rotina, equilíbrio e evolução pessoal.

“É sempre uma alegria. Mesmo sem bater meu recorde, fico feliz por concluir mais uma corrida”, afirma. Silas também destaca o papel da empresa: “O patrocínio amplia o acesso, cria novos hábitos e reforça a confiança.”



Próximo desafio: 0.0 Running Experience



A agenda esportiva patrocinada pelo Esportes da Sorte segue neste domingo (14), com a 0.0 Running Experience, na orla de Boa Viagem. Além do patrocínio oficial, a empresa disponibilizará uma estrutura exclusiva para colaboradores, com massagem, alimentação, suporte físico e áreas de convivência.



Para o público geral, haverá distribuição de viseiras e pontos de hidratação — reforçando o compromisso da marca com saúde, bem-estar e integração comunitária.