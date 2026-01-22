Sedepe divulga oportunidades de emprego para 2026

Neste mês de janeiro, a Secretaria de Desenvolvimento Profissional e de Empreendedorismo (Sedepe) compartilha oportunidades de emprego e de qualificação profissional em todo estado

Carteira de trabalho (Foto: Gabriel Santana/Sedepe)

Desde o começo de 2026, a Secretaria de Desenvolvimento Profissional e de Empreendedorismo de Pernambuco (Sedepe) vem anunciando vagas de trabalho e de qualificação em diversas cidades do estado. As vagas variam de acordo com os perfis de escolaridade e de experiência, com diferentes propostas salariais.

A Casa do Trabalhador e as Agências de Trabalho são as instituições responsáveis por intermediar essas oportunidades entre o estado e o interessado, oferecendo também oficinas e cursos para qualificação profissional, orientação para empreendedorismo, economia solidária, emissão de documentos (como seguro-desemprego), auxílio na elaboração de currículos e encaminhamento para entrevistas.