Sedepe divulga oportunidades de emprego para 2026
Neste mês de janeiro, a Secretaria de Desenvolvimento Profissional e de Empreendedorismo (Sedepe) compartilha oportunidades de emprego e de qualificação profissional em todo estado
Publicado: 22/01/2026 às 21:30
Carteira de trabalho (Foto: Gabriel Santana/Sedepe)
Desde o começo de 2026, a Secretaria de Desenvolvimento Profissional e de Empreendedorismo de Pernambuco (Sedepe) vem anunciando vagas de trabalho e de qualificação em diversas cidades do estado. As vagas variam de acordo com os perfis de escolaridade e de experiência, com diferentes propostas salariais.
A Casa do Trabalhador e as Agências de Trabalho são as instituições responsáveis por intermediar essas oportunidades entre o estado e o interessado, oferecendo também oficinas e cursos para qualificação profissional, orientação para empreendedorismo, economia solidária, emissão de documentos (como seguro-desemprego), auxílio na elaboração de currículos e encaminhamento para entrevistas.
Para mais informações, o cidadão pode acessar o site da Sedepe, assim como ir até às unidades de agências do trabalho em todo estado. O atendimento ao público acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua da Aurora, nº 425, bairro da Boa Vista, Recife.