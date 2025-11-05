Governo do estado promove 3º Feirão de Empregos com mais de 2 mil vagas

3º Feirão de Empregos reunirá mais de 24 empresas e serviços gratuitos para quem busca recolocação, qualificação e novas oportunidades no mercado de trabalho

3º Feirão de Empregos reunirá mais de 24 empresas e serviços gratuitos para quem busca recolocação, qualificação e novas oportunidades no mercado de trabalho (Foto: Gabriel Santana/SEDEPE)

Com mais de 2.300 vagas em aberto, o 3º Feirão de Empregos da Região Metropolitana do Recife, acontece nesta quinta-feira (6), na Escola Técnica Estadual Professor Agamenon Magalhães (Etepam). O evento, que nesta edição reúne mais de 24 empresas, é promovido pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo (Sedepe).

De acordo com o governo do estado, o Feirão se consolida como uma das principais ações de geração de trabalho e renda de Pernambuco. O evento tem como objetivo conectar quem busca uma oportunidade a quem precisa contratar.

Além de disponibilizar vagas voltadas para diversas áreas e níveis de experiência, com contratações imediatas, o evento terá espaço de oportunidades e acolhimento. Além das entrevistas presenciais, os participantes terão acesso à orientação profissional e intermediação de mão de obra. O feirão também oferecerá inscrições em cursos de qualificação e ações voltadas ao empreendedorismo.

Ainda no evento, também estarão disponíveis serviços da Casa da Trabalhadora, que oferece suporte para mulheres em busca de recolocação e autonomia financeira, e o Cabide Solidário, espaço de doação de roupas e calçados adequados para entrevistas de emprego.

"O Feirão de Empregos representa o compromisso do Governo de Pernambuco com as pessoas. Quando falamos em trabalho, falamos de dignidade, de oportunidade e de transformação de vidas. Cada contratação é uma nova história que começa, e é isso que nos move", disse o Secretário de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo, Emmanuel Fernandes de Freitas Gois (Manuca de Zé do Povo).

A Secretária Executiva de Trabalho e Qualificação, Tatiana Ferraz, destacou o caráter humano da ação. "O Feirão é mais do que um espaço de entrevistas. É um ambiente de acolhimento, orientação e incentivo. Queremos que cada pessoa saia daqui mais confiante e preparada para conquistar seu espaço no mercado.", disse.

Resultados do Feirão

De acordo com dados do governo do estado, desde a sua criação em 2023, o Feirão vem se consolidando com o aumento dos números de encaminhamento para vagas de emprego.

2023 (Recife): mais de 1.800 atendimentos e 54 contratações imediatas;

2024 (Recife): 32 empresas, 822 vagas, 2.689 encaminhamentos e 67 inserções diretas;

2025 (Caruaru): 25 empresas, 730 vagas e 1.060 encaminhamentos.

A expectativa do governo do estado é de que a edição deste ano supere os resultados dos anos anteriores, aumentando o número de contratações, além de fortalecer o papel do estado como mediador entre empresas e trabalhadores.

Para participar do Feirão de Empregos da Região Metropolitana do Recife, quem deseja ingressar em entrevistas de emprego deve ter em mãos a Carta de Encaminhamento e o currículo.



Serviço

Data: 6 de novembro de 2025

Local: ETEPAM – Escola Técnica Estadual Professor Agamenon Magalhães

Endereço: Av. João de Barros, 1769 – Encruzilhada, Recife–PE

Horário: Das 8h30 às 15h