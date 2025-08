Abertas as inscrições para cursos gratuitos do programa Qualifica PE

Novas inscrições para o Qualifica PE começaram nesta segunda (4) (DIVULGAÇÃO/SEDEPE)

A Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco (Sedepe), do governo estadual, anunciou um novo ciclo de formação para o mercado de trabalho e para o empreendedorismo, com abordagem em diversos segmentos. A programação começa nesta segunda-feira (4) e as inscrições, gratuitas para a população em geral, já estão abertas no site da secretaria. Somente no mês de agosto, estão disponíveis 1.250 vagas desta modalidade em diversas regiões do Estado. Este bloco inicial envolve 31 municípios na Região Metropolitana, Zona da Mata, Agreste e Sertão.

A nova etapa do programa Qualifica PE vai oferecer, nos próximos seis meses, o total de 9,9 mil vagas em cursos presenciais de qualificação profissional para atuação em indústria, comércio e serviços, além de 11 mil vagas para capacitação empreendedora.



As aulas serão ministradas por entidades especializadas, integrantes do Sistema S: o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac).

Os cursos terão duração variável entre 15 e 108 horas/aula, abordando áreas como gastronomia, beleza, mecânica, gestão, turismo, moda, energia, telecomunicações, refrigeração e climatização, entre outras.

Já a modalidade do programa, voltada à qualificação de quem deseja iniciar ou desenvolver o próprio negócio, vai disponibilizar trilhas de capacitação, com duração de até 16 horas/aula, compostas por cinco formações, nas áreas temáticas de Empreendedorismo, Finanças e Marketing.

As aulas serão ministradas pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Para a população em geral, os cursos de formação profissional terão início a partir desta segunda e podem ser consultados no site www.sedepe.pe.gov.br, e no link https://qualifica.sedepe.pe.gov.br onde também já estão abertas as inscrições.

Ainda neste mês, serão abertas as inscrições para a programação de qualificação empreendedora.