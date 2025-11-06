Com 2.418 vagas de emprego, Governo de Pernambuco realiza 3º Feirão de Empregos

Com 2.418 vagas disponíveis, 3º Feirão de Empregos da Região Metropolitana do Recife acontece até às 15h30, na Escola Técnica Estadual Professor Agamenon Magalhães (Etepam), no bairro da Encruzilhada, zona Norte do Recife (Foto: Marina Torres/DP Foto)

O governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo (Sedepe) realiza nesta quinta-feira (6), o 3º Feirão de Empregos da Região Metropolitana do Recife. Com 2.418 vagas disponíveis e participação de 24 empresas, o evento acontece até as 15h30, na Escola Técnica Estadual Professor Agamenon Magalhães (Etepam), no bairro da Encruzilhada, zona Norte do Recife.

Com o objetivo de conectar candidatos às vagas de emprego, o evento também dá espaço para entrevistas presenciais, orientação profissional e intermediação de mão de obra, além de inscrições em cursos de qualificação e empreendedorismo. Entre as 24 empresas com participantes da feira estão a ArcoMix, Asa, Provider e a BRF.

A governadora do estado, Raquel Lyra, participou da cerimônia de abertura do Feirão e lembrou que Pernambuco vem liderando a geração de postos de emprego formal no Nordeste. “Em setembro, o estado fechou o mês com mais de 15.600 postos de trabalho sendo gerados, sendo o primeiro do Nordeste e o terceiro do Brasil. São mais de 120 mil empregos gerados de carteira assinada, num saldo positivo desde janeiro de 2023. O nosso estado voltou a crescer e é claro que a gente precisa alinhar quem quer a vaga de trabalho com quem tá disposto a empregar. Aqui no Feirão de empregabilidade na Etepam no Recife, são 2.418 vagas de trabalho que estão sendo ofertadas para a população”, disse.

O secretário de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco, Manuca, que também participou da abertura do evento, destacou os outros serviços oferecidos na Feira. “Além das vagas, também estamos oferecendo qualificação e capacitação para quem quer empreender também e abrir sua empresa, ou quem já tem a sua empresa e deseja aprimorar o negócio. Para quem não tiver roupa adequada, temos aqui o Cabide Solidário com roupas, calçados e acessórios para que o trabalhador possa participar de seleções. Também oferecemos capacitações de como fazer o currículo ou como participar da entrevista”, explica.

Uma das candidatas que estava com a carta de encaminhamento em mãos foi a recifense Janaina Magalhães, de 44 anos. Com uma expectativa positiva de conseguir uma recolocação no mercado, ela busca uma nova oportunidade de emprego há cerca de um ano. “A esperança é grande. Já tenho a carta de encaminhamento da empresa Asa, em Afogados. Estou em busca de vaga na área de linha de produção,como operadora de máquina. Ao todo, são mais de 10 anos de experiência na área”, conta.

Já o candidato Pedro Henrique, de 21 anos, saiu de Jaboatão dos Guararapes para o Feirão em busca de um emprego em telemarketing, área onde teve a sua primeira experiência de emprego. Sem trabalhar desde agosto, o jovem tenta uma nova vaga na mesma área e já planeja estudar para fazer a prova do Enem no próximo ano. O objetivo é cursar Biologia em uma universidade pública.

