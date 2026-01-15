Conheça os bairros com aluguel mais caro do Recife, segundo FipeZap

De acordo com o índice, o recifense pagou o quarto aluguel mais caro do país em dezembro

Bairro do Parnamirim, na Zona Norte do Recife, teve média de locação mais cara do Recife em dezembro de 2025 (Peu Ricardo/Arquivo DP)

O bairro do Parnamirim, na Zona Norte, tem a média de aluguel mais caro do Recife, segundo o índice FipZap de dezembro de 2025. Divulgado mensalmente, o levantamento aponta que o metro quadrado do bairro custa R$ 71,90, valor que representa uma alta de 25,4% em relação ao mesmo período de 2024.

A segunda locação mais cara da capital pernambucana foi identificada no bairro do Pina, na Zona Sul, com média de R$ 69,90 por metro quadrado. O bairro é seguido por Espinheiro (R$ 64,5/m²), Graças (R$ 63,5/m²), Boa Viagem: (R$ 63,1/m²), Tamarineira (R$ 60,5/m²), Santo Amaro (R$ 60,2/m²), Madalena (R$ 59,6/m²), Casa Amarela (R$ 52,6/m²) e Cordeiro (R$ 27,4/m²).

De acordo com o índice, o recifense pagou o quarto aluguel mais caro do país, com preço médio de R$ 60,89/m². Em dezembro, o valor médio de locação na capital pernambucana só foi superado por Barueri (70,35%), no interior de São Paulo, por Belém (R$ 63,69/m²), no Pará, e pela cidade de São Paulo (R$ 62,56/m²).

A rentabilidade do aluguel no Recife também se firmou, em dezembro, como a terceira maior do país, com retorno médio de 8,37%. Confira o ranking dos aluguéis mais caros do Recife em dezembro: