Licitação para restauração do antigo prédio do Diario de Pernambuco prevê conclusão da obra em dois anos

Edifício da antiga sede do Diario de Pernambuco (Foto: Amália Souto e Silva)

O prédio que abrigava o Diario de Pernambuco será restaurado pelo governo estadual, que lançou licitação para as obras de requalificação no valor de R$ 32 milhões e prazo para conclusão de 24 meses.

Erguido entre 1901 e 1903 para abrigar o jornal mais antigo em circulação na América Latina, que comemorou 200 anos em 2025, o edifício é tombado em nível estadual e ocupa posição central na memória urbana da capital pernambucana. O prédio fica na praça conhecida como "Praça do Diario", oficialmente Praça da Independência, no bairro de Santo Antônio, área central do Recife.

Construído em 1903 pelo conselheiro Rosa e Silva, a intervenção será conduzida pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e integra a política estadual de preservação do patrimônio histórico e cultural.

Ao longo do século 20, recebeu presidentes da República, autoridades nacionais e internacionais e figuras centrais da intelectualidade brasileira. A redação do jornal funcionou no local até 2004, quando o imóvel foi incorporado ao patrimônio público estadual.

Projeto

O projeto prevê a requalificação e o restauro do conjunto edificado, incluindo fachadas e elementos arquitetônicos originais, além da construção de anexos e da implantação de um plano de modernização para adaptação a novos usos.

Estão previstos serviços de infraestrutura elétrica, hidrossanitária, lógica e de telefonia, além de climatização, sonorização, luminotécnica, sistemas de prevenção e combate a incêndio, paisagismo e acessibilidade. O projeto inclui ainda a instalação de banheiros e torres de elevadores, que irão interligar o prédio principal aos anexos.

Segundo a presidente da Fundarpe, Renata Borba, a licitação representa mais um passo da política de preservação patrimonial adotada pelo Estado. “O antigo prédio do Diario de Pernambuco é um marco da história da imprensa, da cultura e da vida urbana do Recife”, afirmou.

O projeto de restauro foi elaborado e atualizado pelo arquiteto Jorge Passos, especialista em restauração de edificações históricas. Já os projetos arquitetônicos dos anexos e os complementares ficaram a cargo da equipe da Secretaria de Administração do Governo do Estado.

A obra integra um esforço mais amplo de recuperação de patrimônios históricos do Centro do Recife, que inclui intervenções na Igreja Matriz de Santo Antônio, no Cinema São Luiz, no Liceu de Artes e Ofícios, no Ginásio Pernambucano e na Estação Central Capiba – Museu do Trem.

Nova sede

Após a conclusão das obras, o edifício passará a abrigar a Secretaria de Cultura de Pernambuco. A iniciativa faz parte da estratégia do governo estadual de reocupar imóveis históricos com funções públicas e culturais, contribuindo para a revitalização do Centro do Recife. O prédio está sob responsabilidade do Estado desde 2004 e foi encontrado em estado de abandono durante vistoria realizada em 2023, após a posse da atual gestão.

Para a secretária de Cultura de Pernambuco, Cacau de Paula, a mudança tem caráter simbólico e estratégico. “Instalar a Secretaria de Cultura em um edifício histórico como a antiga sede do Diario de Pernambuco é colocar a cultura no centro da cidade e da memória do Recife. A requalificação fortalece a relação entre passado, presente e futuro”, disse.