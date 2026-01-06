° / °
Demolição de Prédio na Rua da União deve começar no final deste mês

Processo de demolição vai levar 10 meses e será realizado de forma manual e mecanizada

Marília Parente

Publicado: 06/01/2026 às 10:35

Com 12 pavimentos, o prédio foi abandonado antes mesmo de ser concluído, na década de 1950, pela imobiliária União/Foto: Crysli Viana/DP Foto

A demolição do prédio de número 515 da Rua da União, no Centro do Recife, deve começar no final de janeiro deste ano. A informação foi anunciada pela Defesa Civil em coletiva de imprensa realizada no local, na manhã desta terça-feira (6).

De acordo com a gerente geral de Engenharia do órgão, Elaine Hawson, a obra deverá levar 10 meses, em razão da preocupação com a segurança das edificações localizadas no entorno. Atualmente, o grau de risco do edifício é classificado como R4 (grau 4), quando há possibilidade de despreendimento de componentes do prédio.

"Existe uma alvenaria de fechamento, onde já começou a haver despreendimento, isso consequentemente eleva o grau de risco, porque tem risco dos Imóveis próximos serem atingidos. O prédio tem uma estrutura com uma funcionalidade comprometida e a Defesa Civil já monitora a evolução do risco há muitos anos", afirma Hawson.

Com 12 pavimentos, o prédio foi abandonado antes mesmo de ser concluído, na década de 1950, pela imobiliária União. Ele fica localizado perto de edificações históricas da cidade, como o Ginásio Pernambucano e a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). Segundo Bernardo Dornelas, diretor da construtora Nova Terra, que fará a demolição, o procedimento será realizado de forma manual e mecanizada.

"Do topo ao quarto pavimento, a demolição será feita de forma manual e, no restante, utilizaremos maquinário. Como há muitas residências no entorno, é praticamente impossível fazer uma demolição com explosivos ou um tombamento da estrutura", acrescenta Dornelas.

Gerente geral de Engenharia da Defesa Civil, Elaine Hawson
Bernardo Dornelas, diretor da construtora Nova Terra, responsável pela demolição do imóvel
