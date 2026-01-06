Demolição de Prédio na Rua da União deve começar no final deste mês

Processo de demolição vai levar 10 meses e será realizado de forma manual e mecanizada

Com 12 pavimentos, o prédio foi abandonado antes mesmo de ser concluído, na década de 1950, pela imobiliária União (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

A demolição do prédio de número 515 da Rua da União, no Centro do Recife, deve começar no final de janeiro deste ano. A informação foi anunciada pela Defesa Civil em coletiva de imprensa realizada no local, na manhã desta terça-feira (6).

De acordo com a gerente geral de Engenharia do órgão, Elaine Hawson, a obra deverá levar 10 meses, em razão da preocupação com a segurança das edificações localizadas no entorno. Atualmente, o grau de risco do edifício é classificado como R4 (grau 4), quando há possibilidade de despreendimento de componentes do prédio.

"Existe uma alvenaria de fechamento, onde já começou a haver despreendimento, isso consequentemente eleva o grau de risco, porque tem risco dos Imóveis próximos serem atingidos. O prédio tem uma estrutura com uma funcionalidade comprometida e a Defesa Civil já monitora a evolução do risco há muitos anos", afirma Hawson.

Com 12 pavimentos, o prédio foi abandonado antes mesmo de ser concluído, na década de 1950, pela imobiliária União. Ele fica localizado perto de edificações históricas da cidade, como o Ginásio Pernambucano e a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). Segundo Bernardo Dornelas, diretor da construtora Nova Terra, que fará a demolição, o procedimento será realizado de forma manual e mecanizada.

"Do topo ao quarto pavimento, a demolição será feita de forma manual e, no restante, utilizaremos maquinário. Como há muitas residências no entorno, é praticamente impossível fazer uma demolição com explosivos ou um tombamento da estrutura", acrescenta Dornelas.