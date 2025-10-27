Aena anuncia Investimentos estimados em R$ 640 milhões no Aeroporto do Recife

Investimentos estimados em R$ 640 milhões devem aumentar a capacidade logística e de passageiros no Aeroporto do Recife (Foto: Marina Torres/DP Foto)

O Aeroporto Internacional do Recife deve receber investimentos de aproximadamente R$ 640 milhões da iniciativa privada. O anúncio do pacote de investimentos foi feito nesta segunda-feira (27), pelo ministro de Portos e Aeroportos (MPor), Silvio Costa Filho, o prefeito do Recife, João Campos, e a Aena, concessionária gestora do Aeroporto. Os investimentos no Aeroporto devem ampliar capacidade logística, de passageiros e serviços no local.

Segundo a Aena, o Terminal Intermodal deve facilitar o fluxo de passageiros e concentrar o serviços de transporte, como veículos por aplicativos e de turismo. Em paralelo, a Praça Salgado Filho será restaurada, integrada ao antigo terminal de passageiros. Além disso, Intermodal terá uma ciclovia, executada em parceria com a Prefeitura do Recife. A expectativa é de que o terminal intermodal começe a ser construído em janeiro de 2026 e seja concluído até o fim de 2027.

Já o Projeto Imobiliário contempla uma área disponível de 543 mil de m² e investimentos estimados em R$ 580 milhões, que devem ser realizados pelos operadores logísticos e imobiliários. O empreendimento tem como foco centros logísticos, comércio e hotelaria, entre outros serviços. A expectativa é de que o empreendimento gere 15 mil empregos diretos e indiretos. No condomínio logístico, a Aena fará o chamamento para captar os parceiros. Segundo a Aena, uma concorrência será lançada ainda este ano.

De acordo com o ministro dos Portos de Aeroportos, Sílvio Costa Filho, o investimento faz parte do desafio de aumentar a capacidade logística do estado. “O nosso desafio é transformar o nosso aeroporto num grande hub de cargas do Nordeste brasileiro. A gente tem trabalhado muito ao lado do presidente Lula, ao lado do prefeito João Campos, que tem nos solicitado para a gente poder acelerar o plano de investimentos aqui do aeroporto e para estimular o turismo de lazer, mas sobretudo o turismo de negócios da cidade do Recife”, disse.

O ministro destacou ainda que os empreendimentos devem estimular o turismo de lazer e de negócios no Recife. “É por isso que a gente está fazendo esse grande projeto de expansão aqui do aeroporto. Com o olhar para o turismo de lazer, que nós esse ano devemos chegar a 10 milhões de passageiros e agora uma prioridade no transporte de cargas que vai gerar muitos empregos na nossa cidade”, disse.

Segundo o prefeito João Campos a prefeitura vai formalizar um grupo de trabalho, liderado pelo vice-prefeito Victor Marques, com as secretarias da prefeitura para o monitoramento permanente da ação, além de realizar obras de impacto direto no funcionamento dos empreendimentos na região.

“No primeiro trimestre do ano que vem, a prefeitura estará inaugurando a ponte Areias-Imbiribeira. É uma das obras que elencam como prioritária para viabilizar esse centro e tem as obras da Dom Hélder que estão em fase final de projeto. É importante a gente ter esse acompanhamento permanente para garantir que a cidade faça o seu dever de casa e que acompanhe o privado fazer o seu também”, disse.

De acordo com o diretor-presidente da Aena Brasil, Santiago Yus, destaca o potencial logístico do Aeroporto do Recife no Nordeste. “Desde quando chegamos aqui no Brasil, confiamos em toda a região Nordeste, especificamente no Aeroporto do Recife, não só para a conectividade doméstica, mas também internacional para passageiros. Agora estamos iniciando um projeto que não só abraça o turista mas também a pessoa que chega para negócios e para toda a atividade logística e de carga”, destaca Santiago.