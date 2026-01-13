Surfix Cloud & Data Center anuncia certificação internacional Tier III Facility

O certificado, concedido pelo Uptime Institute, consolida a Surfix como o único Data Center Tier III de Pernambuco

O plano da empresa é protagonizar a descentralização do acesso aos data centers no país (Francisco Silva/DP Foto)

Na manhã desta terça-feira (13), a Surfix Cloud & Data Center anunciou a conquista do certificado internacional Tier III Facility em um café da manhã voltado para a imprensa realizado na sede da empresa, no bairro de Boa Viagem, zona sul do Recife. O certificado consolida o data center como o primeiro e único Tier III de Pernambuco e um dos três data centers com essa certificação em todo o Norte-Nordeste do Brasil.

O certificado foi concedido ainda em 2025 pelo Uptime Institute, instituto americano constituidor do padrão de qualidade do setor. Com um investimento de R$ 2,5 milhões na adequação e certificação dos seus serviços, a disponibilidade da Surfix é de 99,9%.

Ou seja, a empresa só fica indisponível por, no máximo, duas horas a cada ano. A companhia também possui as certificações internacionais ISO 27001 (Segurança da Informação) e ISO 27701 (Privacidade e Governança de Dados).

O Diretor Executivo da Surfix, Aresk Melo, explica o significado desse reconhecimento: “Nós já tínhamos a certificação Tier III Design e agora obtemos a Tier III Facility, que atesta uma infraestrutura com 99,9% de SLA (Service Level Agreement) e um ambiente que garante segurança, conectividade que está totalmente preparado para o processamento e armazenamento de dados”.

Toda a sua infraestrutura foi projetada para entregar alta disponibilidade, com redundância energética e de refrigeração, incluindo controle de umidade e temperatura, servidores de última geração, proteção contra incêndio e inundações, conexões independentes com múltiplas operadoras e monitoramento contínuo no Network Operations Center.



A Surfix é classificada como um data center Edge, crucial para a diminuição do tempo de resposta e viabilizar novas tecnologias que precisam ter uma latência muito baixa, como cirurgias computadorizadas e carros autônomos. “Um pequeno atraso todos os dias já se transforma em prejuízo financeiro para a empresa”, explica Melo.

Com cerca de 500 clientes, a Surfix atende empresas em setores como finanças, saúde, governo, indústria, varejo e serviços essenciais, com serviços de cloud computing, data center, cibersegurança avançada, conectividade e telefonia digital.

Agora, o objetivo da empresa é protagonizar a descentralização do acesso aos data centers no país, com o plano para inaugurar uma nova unidade com o certificado Tier III em Salvador ainda em 2026.

Melo finaliza reforçando que o Nordeste desponta como território estratégico para essa expansão. “A região tem abundância de energia limpa, mas ainda enfrenta desafios de conectividade. Para o Brasil competir globalmente nesse mercado, será necessário investir em infraestrutura de transmissão e conectividade”.

