Surfix Cloud & Data Center, marca presença na 2ª edição do GGTI Conecta 2025

A Surfix, responsável pelo primeiro e único Data Center com certificação Tier III do Estado, destacou-se mais uma vez com sua participação (Crédito: Wilton Marcelino/Divulgação)

A segunda edição do GGTI Conecta teve início ontem (10), no Recife Expo Center, localizado no bairro de São José, Recife. O evento, promovido pelo Grupo de Gestores da Tecnologia da Informação (GGTI), reúne empresas mantenedoras, patrocinadores e profissionais da área para uma imersão em temas como inteligência artificial e cibersegurança. Entre os patrocinadores estão a Surfix, Lumu e Vicarius, que apresentaram soluções inovadoras voltadas ao fortalecimento da infraestrutura tecnológica em Pernambuco.

A Surfix, responsável pelo primeiro e único Data Center com certificação Tier III do Estado, destacou-se mais uma vez com sua participação. Para Marcus Andrade, Head of Sales Brasil da Surfix, o evento é uma oportunidade estratégica:

“A Surfix participa dos eventos do GGTI desde 2015 porque entende que esse encontro promove trocas valiosas entre empresas. Estar aqui é uma forma de apresentar nosso portfólio e propósito para um público altamente qualificado, interessado em soluções robustas de infraestrutura e segurança de dados.”

Entre os destaques do primeiro dia, a palestra de Álvaro Pinheiro trouxe uma abordagem relevante para o cenário atual. Álvaro é analista em gestão de tecnologia da informação e comunicação da Agência Estadual de Tecnologia da Informação (ATI), professor, PhD em Inteligência Computacional e pós-doutor em Inteligência Artificial. Ele reforçou a importância do evento para o ecossistema local:

“É essencial que eventos desse porte aconteçam em Pernambuco, justamente por sermos referência na área. Temos o Porto Digital, um polo que concentra inúmeras empresas e iniciativas inovadoras. Isso facilita a disseminação de tecnologias emergentes e posiciona o Estado no centro da transformação digital nacional.”

Sua apresentação, intitulada “Negócios ininterruptos: a revolução da IA, automação e cibersegurança”, destacou o papel dos data centers na adoção da hiperautomação — a integração da inteligência artificial com processos automatizados — como uma estratégia fundamental para aumentar a segurança e a eficiência das organizações.

Além das palestras, o evento também contou com Conecta Rooms, ativações de marca e exposição de soluções nos estandes das empresas mantenedoras. O ambiente favoreceu o networking e a troca entre associados, fornecedores e tomadores de decisão.

Sálvio Viana, gerente de TI da Ferreira Costa e associado do GGTI, reforçou a importância do encontro para o setor:

“Estar aqui tem tudo a ver com o tipo de networking que buscamos — seja com colegas de profissão, seja com fornecedores. A diversidade de soluções apresentadas cobre uma ampla gama de necessidades do nosso dia a dia em TI.”

A programação completa do segundo dia do evento está disponível no site oficial do evento.