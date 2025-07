Surfix Cloud & Data Center apresenta soluções inovadoras no segundo dia do GGTI Conecta 2025

No estande da Surfix Cloud & Data Center, os participantes podiam interagir com os gestores e executivos da empresa enquanto descobriam as suas novas soluções (Francisco Silva/DP)

Na última sexta-feira (11), chegou ao fim a segunda e última etapa do GGTI Conecta 2025, evento voltado aos gestores de tecnologia da informação de Pernambuco. Com o objetivo de fortalecer o networking e a discussão das tendências e inovações do setor, o encontro reuniu mais de 500 participantes ao longo de dois dias de programação intensa, entre gestores, executivos e empresas fornecedoras de soluções em tecnologia.

A programação contou com palestras sobre cibersegurança e inteligência artificial (IA), ativações de marcas, experiências imersivas e estandes interativos. Com essa estrutura, o GGTI Conecta se firmou como um dos principais eventos de tecnologia do estado.

Uma das patrocinadoras master do encontro, a Surfix Cloud e Data Center, que atua há mais de 20 anos no mercado e é o primeiro e único Data Center com certificação Tier III no estado, teve uma participação de destaque. No primeiro dia, a empresa patrocinou a palestra “Negócios ininterruptos: a revolução da IA, automação e cibersegurança”, apresentada por Álvaro Pinheiro, analista em gestão de TIC da Agência Estadual de Tecnologia da Informação (ATI).

Já no segundo dia, a empresa direcionou o foco para o relacionamento com o público. Clientes e parceiros foram recebidos no Conecta Room, espaço reservado para interações estratégicas e apresentações personalizadas de soluções. Este ano, a Surfix anunciou uma nova parceria com a Vicarius, somando forças à já consolidada colaboração com a Lumu Technologies.

“Além das soluções que já integram nosso portfólio, estamos apresentando aqui no GGTI a Vicarius, uma ferramenta voltada à automação e correção de vulnerabilidades. Junto com a Lumu, que já colabora conosco há algum tempo, reforçamos nosso compromisso com a segurança e a inovação. A Surfix hoje se posiciona como um verdadeiro hub de soluções para os nossos clientes”, destacou Lívia Rodrigues, gerente de Marketing da empresa.

Entre os visitantes do Conecta Room esteve Márcio Pinto, gestor de TI do Grupo Soberano, parceiro da Surfix há mais de uma década.

“Participamos do evento em busca de soluções em segurança. Os ataques têm aumentado, e essas novas ferramentas que estão chegando ao mercado são fundamentais para o gerenciamento do nosso dia a dia”, afirmou.