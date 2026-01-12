Fruticultura do estado será beneficiada com acordo UE-Mercosul

Pacto da União Europeia com o Mercosul favorece as exportações de Pernambuco. Em 2025, vendas ao mercado europeu resultaram em mais de US$ 260 milhões

Mangas (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A fruticultura de Pernambuco deve ser mais um setor beneficiado com o acordo entre o Mercosul e a União Europeia (UE), aprovado na última sexta (9). O acordo estabelece que a União Europeia irá zerar as tarifas para 77% dos produtos agropecuários importados do Mercosul.

No caso de derivados, como sucos de frutas, açúcar e etanol, a redução tarifária será progressiva até atingir a isenção total em um prazo de até quatro anos.

Em 2025, o estado exportou para o bloco europeu o equivalente a US$ 144,9 milhões apenas em mangas frescas ou secas, de acordo com documento emitido pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE). Além da manga, no ano passado, as exportações de uvas frescas movimentaram US$ 52,5 milhões em 2025 e de limões e frutas cítricas foram responsáveis por US$ 13,2 milhões.

Ainda de acordo com a Fecomércio, ao todo, “apenas em 2025, Pernambuco exportou US$ 264 milhões para União Europeia”. Conforme a entidade, a isenção tributária prevista no acordo deve reduzir custos operacionais e aumentar a previsibilidade para produtores locais, permitindo que as frutas do estado concorram em igualdade de condições com fornecedores globais que já possuem facilidades de acesso ao bloco europeu.

Além da fruticultura irrigada, o acordo entre Mercosul e União Europeia ainda favorece o setor sucroenergético e a logística portuária pernambucana. “Do lado das importações, Pernambuco compra da União Europeia, sobretudo, combustíveis (gasolinas, óleo diesel e querosene de aviação), motores diesel e partes e acessórios para tratores e veículos automotores. A redução tarifária nesses itens tende a impactar positivamente os custos de transporte, energia e operação de segmentos produtivos e do comércio”, esclarece a federação.





Assinatura será no sábado (17)

A assinatura formal do acordo está prevista para o próximo sábado (17), no Paraguai. O pacto entre os dois blocos deve criar a maior área de livre-comércio do mundo, abrangendo cerca de um quarto do PIB mundial e aproximadamente 780 milhões de pessoas.

Segundo estimativa da Comissão Europeia, a economia anual de tarifas para as empresas da UE pode chegar próximo a 4 bilhões de euros.