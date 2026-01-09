Custo da construção civil aumenta em Pernambuco em dezembro, aponta IBGE

O valor do metro quadrado chegou a R$ 1.681,23, acima dos R$ 1.673,03 registrados em novembro de 2025, o que representa um acréscimo nominal de R$ 8,20 no mês

Apartamentos do programa 'minha-casa-minha-vida' (crédito: Palácio do Planalto)

O custo médio da construção civil em Pernambuco voltou a subir em dezembro de 2025, segundo dados do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O valor do metro quadrado chegou a R$ 1.681,23, acima dos R$ 1.673,03 registrados em novembro, o que representa um acréscimo nominal de R$ 8,20 no mês.

A variação mensal passou de 0,02% em novembro para 0,49% em dezembro, indicando uma aceleração dos preços no setor da construção. No acumulado de 2025, a taxa também avançou, saindo de 4,50% em novembro para 5,02% em dezembro.

Considerando os 12 meses encerrados em dezembro, o índice ficou igualmente em 5,02%, acima dos 4,53% observados na leitura anterior. O resultado sinaliza um avanço em relação a dezembro de 2024, quando o custo médio do metro quadrado no estado era de R$ 1.600,62.

Casa popular

Entre os projetos analisados pelo Sinapi, levando em conta um padrão de acabamento de qualidade normal, o de maior custo por metro quadrado foi o modelo de casa popular: 1 pavimento, sala, 1 quarto, área de circulação, banheiro e cozinha. Em dezembro de 2025, o custo desse tipo de projeto alcançou R$ 2.338,78 por metro quadrado, frente a R$ 2.327,35 em novembro do mesmo ano. A elevação mensal foi de R$ 11,43, o equivalente a uma variação de 0,49%, acompanhando o movimento de alta observado no conjunto do setor.

Os dados fazem parte do informativo mensal do IBGE para a mídia em Pernambuco e refletem a evolução dos custos de materiais, mão de obra e serviços utilizados na construção civil, servindo como referência para o mercado, gestores públicos e consumidores.

